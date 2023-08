Cerber Motorsport z z bolidem CMS-08 rozpoczyna zawody Formula Student Poland

28 sierpnia, 2023

Zespół Cerber Motorsport z Politechniki Białostockiej z bolidem CMS-08 w poniedziałek (28.08) wystartuje w pierwszych konkurencjach w zawodach Formula Student Poland w Słomczynie.

To prestiżowe inżynieryjne zawody dla studentów, które przyciągają najlepsze umysły z uczelni z całego kraju i zagranicy. Są konkurencje dynamiczne, takie jak test przyspieszenia, stateczności, sprint kwalifikacyjny, oraz wyścig główny, czyli Endurance oraz statyczne, w których trzeba np. wymyślić firmę na podstawie bolidu formuły Student, stworzyć dokładną wycenę poszczególnych części bolidu czy też oceniany jest projekt wizualny auta i umiejętności inżynierskie jego twórców.

– Regulamin określa to w jaki sposób będziemy się ścigać i w jakich konkurencjach weźmiemy udział – mówi Kacper Stasiewicz, jeden z koordynatorów zespołu Cerber Motorsport i student z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Jedyne co się może zmienić to będzie zupełnie inna nawierzchnia i nie wiemy jaka będzie pogoda, więc tak naprawdę pomimo identycznych konkurencji wszystko może się zmienić o 180 stopni.

To drugie zawody w tym roku, w których startuje Cerber Motorsport. Pierwsze w Rumuni białostoczanie wygrali.

– Myślę, że na zawodach w Polsce, mimo że organizowane są po raz pierwszy, podobnie jak zawody w Rumunii, to poziom będzie dużo wyższy, ponieważ Formula Student w Polsce stoi naprawdę dobrze i mamy utytułowane teamy np. Rzeszowa czy Gdańska, jeżeli chodzi o naszą klasę, czy auta spalinowe. Konkurencja będzie dużo większa, więc będziemy się bić, jak równy z równym na torze i o wygranej zadecydują setne części sekundy – dodaje Kacper Stasiewicz.

Spośród 12 zespołów startujących w zawodach, aż 9 z nich reprezentuje Polskę, a pozostałe trzy przybywają do Słomczyna z Francji, Ukrainy i Bangladeszu. Ta różnorodność kulturowa i wiedzy technicznej stwarza dynamiczne środowisko do wymiany doświadczeń i tworzenia globalnych relacji. Zawody potrwają do środy (30.08). (hk)