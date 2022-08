Centrum Edukacji Muzeum Wojska w Białymstoku znowu będzie działać

Sierpień 25, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Po wakacyjnej przerwie otwiera się Centrum Edukacji Muzeum Wojska w Białymstoku. Od 1 września znowu będzie można skorzystać ze specjalnych warsztatów i poczuć się jak we wczesnym średniowieczu.

Centrum Edukacji Muzeum Wojska w Białymstoku to nowa przestrzeń. Utworzono ją zaledwie kilka miesięcy temu z myślą o najmłodszych. Sala zabaw ma wystrój wczesnośredniowiecznego grodu.

– To jest przestrzeń stworzona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Odwzorowaliśmy tam kawałek grodu wczesnośredniowiecznego, opowiadamy o powstaniu Państwa Polskiego, czasach Mieszka I. Można tam na chwilę „zobaczyć” to średniowiecze – mówi Mateusz Budzyński z Muzeum Wojska w Białymstoku. – Mamy masę replik z tamtego okresu, więc można np. przymierzyć hełm, koronę, kolczugę czy lamelkę. Można wziąć do ręki miecz i zobaczyć, czy jest np. ciężki. Przez dobór takich materiałów chcemy edukować najmłodszych – tłumaczy Budzyński.

Pierwsze warsztaty odbędą się 1 września. Już można się na nie zapisywać.

– Zapraszamy grupy zorganizowane i osoby indywidualne do Centrum Edukacji. Trzeba wejść na naszą stronę www.mwb.com.pl i tam w zakładce „Rezerwacja” można dokonać wyboru dnia i godziny – dodaje Mateusz Budzyński.

Centrum Edukacji Muzeum Wojska w Białymstoku mieści się przy ul. Sienkiewicza 26. Otwarte będzie od wtorku do piątku, a także w wybrany weekend w miesiącu. (mt)