Casting do „Dzieci Doktora Motyla” w Białymstoku

Październik 4, 2022

Białostocka łąka kwietna, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok Białostocka łąka kwietna, fot. Adam Ludwiczak/UM Białystok

Dwoje dzieci z Białegostoku ma szansę wystąpić w filmie familijnym „Dzieci Doktora Motyla”. Film będzie kręcony głównie na białostockich łąkach kwietnych.

„Dzieci Doktora Motyla” mają być filmem familijnym, pełnym napięcia, śmiechu i zaskakujących zwrotów akcji. Produkcja połączy w sobie wciągającą opowieść o ochronie zagrożonych motyli i wzruszającą historię o naprawie relacji Janka ze swoim ojcem.

Janek doprowadza do tego, że jego tata zmienia się w motyla. Aby go uratować, chłopak musi przygotować antidotum zaszyfrowane w Tajnej Księdze Przyrody i Przygody. Okazuje się, że jest ono powiązane z łąką, na którą za chwilę wjadą buldożery. W tym miejscu powstanie droga. To pomysł mamy Janka, pani wójt, która w ten sposób chce pomóc finansowo mieszkańcom gminy i swojej rodzinie. Nie wierzy ona Jankowi, jakoby jego ojciec zmienił się w motyla. Dlatego Janek i jego siostra Ida (12) puszczają wodze fantazji i ustalają przezabawny plan działania. Ich wyobraźnia nie ma granic. Czy uda się im w ten sposób uratować ojca? Jeśli nie, stracą swego tatę na zawsze.

Poprzez wciągającą akcję i zabawne przygody film uczy o wartości współpracy i jednoczącej sile przyrody.

W sieci trwa właśnie cating. Zgłoszenia można przesyłać do 10 października. Do obsadzenia są role Janka (8 lat) i Idy (12 lat). Producenci poszukują chłopca w wieku 7-9 lat i dziewczynki w wieku 11-12. Chętni proszeni są o nagranie telefonem krótkiego video z informacją: jak się nazywasz i ile masz lat? Czym się interesujesz i co lubisz robić? Nagrany filmik należy wysłać na adres e-mail: ariafilm.casting@gmail.com. Na tego e-maila można także przesyłać pytania dotyczące castingu. (mt)