„Carmen” G. Bizeta w reżyserii Wiesława Ochmana w wykonaniu studentów UMFC

Na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina Filii w Białymstoku trwają prace nad wystawieniem opery „Carmen” Georges’a Bizeta w ramach projektu artystycznego „Młodzieżowa Carmen”. Przedsięwzięcie realizuje mistrz Wiesław Ochman.

Będzie to opera w dwóch aktach w wykonaniu studentów Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki.

– Uważam, że jest to fenomenalna opera (…) ja zawsze bardzo lubię pracować z młodzieżą, dlatego bo młodzież nie ma takiej skazy manierycznej, nie jest zrutynowana, tylko to jest „świeży materiał”, z którego można uformować to, co sobie założyłem. Opera „Carmen” ma szereg zalet, przede wszystkim wspaniałą muzykę, jest to jedna z niewielu historii, która się wydarzyła naprawdę i dlatego to libretto jest czytelne, bardzo bezpośrednie, a jednocześnie związki psychologiczne między postaciami są fascynujące. Mam swoją własną koncepcję na temat realizacji oper, tzn. zawsze opieram się ściśle na tym, co dokładnie chciał przekazać librecista, oczywiście dostosowując do współczesnych warunków, ale nie robiąc niczego, co by szkodziło etosowi opery – mówił Wiesław Ochman. – Nasza Carmen jest uwodzicielska, arogancka, wesoła, radosna i bywa zakochana – mówił mistrz.



W projekt zaangażowanych jest ponad 20 studentów i absolwentów uczelni. Na scenie zobaczymy też 40-osobową orkiestrę symfoniczną i solistę Opery Śląskiej w Bytomiu, występującego gościnnie tenora Macieja Komanderę. Orkiestrę poprowadzi dyrygent Kazimierz Dąbrowski, który wskazuje na bardzo wysoką wartość edukacyjną tego typu wydarzeń.

– Nie ma chyba lepszej możliwości nauki zawodu dla tych artystów, by mogli po prostu próbować być na profesjonalnej scenie. Nie bez znaczenia jest praca z profesjonalnym reżyserem, jest to chyba największa wartość takich wydarzeń, ponieważ to powinna być ich codzienność w przyszłości. Bardzo się cieszę, że Białystok ma możliwość prezentowania poważnych produkcji. (…) Jeżeli „Carmen” jest teraz, to strach pomyśleć, co będzie następne. Mam nadzieję, że praca przy tym projekcie da studentom wielką mobilizację do tworzenia kolejnych wielkich rzeczy, by zdobywać to doświadczenie, które mam nadzieję przyda im się w przyszłości. Także współpraca z orkiestrą będzie wyzwaniem – mówił dyrygent Kazimierz Dąbrowski.



Spektakle będą grane 27, 28, 29 i 30 kwietnia o godz. 18:00. Wstęp za okazaniem zaproszeń oraz bezpłatnych wejściówek. Rezerwacja pod numerem tel. 606 441 600. Odbiór wejściówek – Pałac Branickich w Białymstoku, 2 godziny przed spektaklem.

Zaplanowano także pokazy spektaklu w kilku miejscach w regionie – m.in. w Surażu, Supraślu czy Bielsku Podlaskim. Przedsięwzięcie swoim patronatem medialnym objęło Radio Akadera. (mt)

Materiał przygotowała Małgorzata Turecka:

TWÓRCY:

Reżyseria – Wiesław OCHMAN

Dyrygent – Kazimierz DĄBROWSKI

Scenografia – Allan RZEPKA, Wiesław OCHMAN

Przygotowanie muzyczne solistów i zespołu wokalnego – Halina TELIGA

Opieka wokalna – Aleksander TELIGA

Chór i Orkiestra UMFC Filia w Białymstoku

Koordynator Pracy Artystycznej – Julia UŹDZIŁO

OBSADA:

Carmen – Emilia Rabczak, Paulina Oseńko (gościnnie), Julia Uździło (gościnnie)

Don Jose – Maciej Komandera (gościnnie)

Torreador – Krzysztof Gryniewicki (gościnnie)

Micaela – Agnieszka Aramowicz, Magdalena Abłażewicz (gościnnie), Adrianna Bałuszyńska (gościnnie)

Frasquita – Natalia Kendra, Natalia Słowikowska, Nicola Zuber, Adrianna Bałuszyńska (gościnnie)

Mercedes – Kamila Łapińska, Nicola Zuber, Julia Uździło (gościnnie)

Zuniga – Grzegorz Ciulkin, Mariusz Hanulak

Remendado – Jakub Pawłowski, Michał Tokajuk

Dancairo – Mariusz Hanulak, Michał Orzołek

Morales – Michał Orzołek

Lillas Pastia – Jan Woźniak

Narrator – Jakub Pawłowski

Zespół wokalny UMFC – Gabriela Celińska – Mysław, Natalia Falkowska, Karolina Kolińska, Andrzej Michałowski, Jan Woźniak