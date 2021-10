Caritas zachęca do wzięcia udziału w akcji „Mniej śmieci – więcej pamięci”

Październik 26, 2021

źródło: Caritas Laudato si

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych Caritas Laudato si organizuje akcję „Mniej śmieci – więcej pamięci”. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na istotę zbliżających się świąt, powrót do źródeł i zachęcenie do przemyślanych zakupów.

– Idąc na cmentarz powinniśmy pamiętać, że to nie jest konkurs na najlepiej rozświetlony i najlepiej ozdobiony nagrobek. To pamięć o bliskich, których już z nami nie ma. Szacuje się, że rokrocznie kupujemy 300 mln zniczy, z czego ok. 70 proc. właśnie w okolicach 1 listopada. Nie chodzi o to, by nie kupować w ogóle, ale czasem nawet jedna świeca mniej w zupełności wystarczy – tłumaczą pomysłodawcy akcji.

Caritas zachęca do przeżycia tych świąt w duchu less waste – stworzenia naturalnego stroika, własnego szklanego znicza czy zrezygnowania z chemii, którą myjemy nagrobki.

Projekt Caritas Laudato si jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. (mt)