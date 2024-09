Budujesz dom? Nie zapomnij o jego ubezpieczeniu

7 września, 2024

MATERIAŁ PARTNERA

Marzy Ci się własny dom w Białymstoku? Województwo podlaskie cieszy się sporym zainteresowaniem. Nie brakuje tu pięknych terenów zielonych i spokoju. Żeby jednak móc cieszyć się malowniczymi widokami i atrakcyjną okolicą, a przy tym spać spokojnie, warto zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Dobra polisa ubezpieczeniowa domu to absolutna podstawa. Sprawdź, jak wybrać najlepszą ofertę na rynku.

Budowa własnego domu – przygotuj się do niej!

Budowa domu wymaga znacznych nakładów finansowych oraz czasu. Przed przystąpieniem do właściwych prac konieczne jest jednak odpowiednie przygotowanie i zaplanowanie poszczególnych etapów. Do najważniejszych należy:

zaplanowanie budżetu,

wybór działki,

przygotowanie projektu budynku,

uzyskanie pozwolenia na budowę,

wybór wykonawcy.

Przed przystąpieniem do budowy konieczne jest bardzo dokładne określenie potrzeb oraz preferencji w stosunku do przyszłej inwestycji. Warto określić, czy dom powinien być parterowy, czy piętrowy. Określenie liczby domowników czy stylu wykończenia budynku pozwoli na idealne zaplanowanie poszczególnych pomieszczeń i ich powierzchni. Na tym etapie konieczne jest ustalenie budżetu, jaki planuje się przeznaczyć na inwestycję. Można również zdecydować się na wsparcie w postaci finansowania zewnętrznego, np. kredytu hipotecznego.

Przy poszukiwaniach działki należy zwrócić uwagę na jej stan prawny. Grunt powinien być oznaczony jako budowlany. W przeciwnym razie konieczne będzie odlesienie lub odrolnienie terenu. Stosowne dokumenty pozwalające na takie przekształcenie należy złożyć w odpowiednim urzędzie i czekać na decyzję. Nie mniej ważne jest sprawdzenie warunków terenowych działki, miejscowego planu zagospodarowania czy przyłączy mediów.

Osoby planujące budowę domu mogą skorzystać z bazy gotowych projektów, które często dopasowuje się do indywidualnych oczekiwań. Możliwe jest również zlecenie stworzenia nowego projektu, według wytycznych przyszłych właścicieli. Wszelkie prace w tym zakresie należy prowadzić we współpracy z biurem architektonicznym lub bezpośrednio z wybranym architektem. Warto mieć świadomość, że druga ze wspomnianych opcji jest droższa.

Ostatnim krokiem jest uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń dotyczących pozwolenia na budowę. Ważna jest również mapa do celów projektowych. Znajdują się w niej m.in. informacje o formie ukształtowania terenu, liniach rozgraniczających teren, usytuowaniu zieleni czy infrastrukturze podziemnej i liniowej. Dopełnienie formalności jest niezwykle ważne, gdyż bez stosownych dokumentów nie można podejmować żadnych prac.

Czy warto budować dom? Zalety inwestycji

Budowa własnego domu to bardzo dobra inwestycja. Ceny nieruchomości cały czas rosną, a własny budynek eliminuje konieczność płacenia za wynajem. Zapewnia także spokój i daje poczucie stabilizacji, co jest szczególnie istotne dla rodzin z dziećmi. Co więcej, decyzja związana z budową domu pozwala na przeniesienie się w atrakcyjną lokalizację, z dala od centrum zatłoczonego miasta. Sam budynek może służyć także kolejnym pokoleniom.

Zabezpieczenie – dobra polisa ubezpieczeniowa to podstawa

Zakończyłeś budowę i właśnie wprowadzasz się do wymarzonego domu? Nie zapomnij o polisie ubezpieczeniowej, która ochroni Cię przed skutkami losowych zdarzeń – te mogą przytrafić się każdemu. Jakie ubezpieczenie wybrać i co zwykle obejmuje? Istnieje wiele wariantów, zależnych od firmy, z którą podpiszesz umowę. Chcąc znaleźć najlepszą ofertę, warto skorzystać z kalkulatora internetowego. Podając najważniejsze informacje o budynku, m.in. powierzchnię, rodzaj pokrycia dachu, typ konstrukcji ścian można zyskać dostęp do porównania wielu propozycji różnych ubezpieczycieli. Zaleca się, aby rozważyć ubezpieczenie samego domu, jego elementów stałych, a także wyposażenia, co chroni od skutków kradzieży.

Gdzie znaleźć korzystne ubezpieczenie domu?

Poszukując ubezpieczenia nieruchomości dopasowanego do indywidualnych oczekiwań, warto porównać przynajmniej kilka ofert różnych ubezpieczycieli. Ważna jest nie tylko cena, ale także zakres ochrony i warunki umowy. Samodzielne sprawdzenie każdej z propozycji może okazać się bardzo czasochłonne, dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy lub wspomnianego już kalkulatora. Dzięki temu narzędziu można szybko znaleźć najlepsze ubezpieczenie domu na rankomat.pl.

Warto pamiętać, że sama rozmowa z konsultantem nie zobowiązuje do wyboru konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego czy jego oferty. Pozwala natomiast na zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami polisy i umożliwia zadanie dodatkowych pytań w razie ewentualnych wątpliwości.

Czy polisa ubezpieczeniowa domu to duży wydatek?

Wysokość składki ubezpieczeniowej w przypadku nieruchomości jest wyliczana na podstawie jej wartości, rodzaju, lokalizacji, stanu technicznego, uszkodzeń zaistniałych w ostatnich latach czy ewentualnych zagrożeń. Zazwyczaj jest to miesięczna opłata, która może wahać się od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy złotych. Dzięki polisie właściciel domu ma jednak pewność, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń zawartych w umowie, zostanie mu wypłacone stosowne odszkodowanie.