BPN organizuje sprzątanie Carskiej Drogi

Kwiecień 8, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

To okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, ale także zrobienia czegoś dobrego dla środowiska. Biebrzański Park Narodowy organizuje w sobotę (09.04) sprzątanie poboczy Carskiej Drogi.

Akcja potrwa kilka godzin. Jak co roku organizatorzy planują posprzątać ok. 30-kilometrowy odcinek drogi (od skrzyżowania Carskiej Drogi z drogą krajową nr 65 do granicy BPN koło Laskowca).

Poszczególnym uczestnikom zostaną wyznaczone i przydzielone konkretne blisko 2-kilometrowe odcinki pobocza drogi. Na zakończenie pracy przewidziano poczęstunek.

Chętni mogą zgłaszać się mailowo – beata.glebocka@biebrza.org.pl lub telefonicznie – tel. (85) 738-30-09. (mt)