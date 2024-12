Boże Narodzenie poza granicami kraju coraz popularniejsze

Szczególny wzrost popularności zyskują wyjazdy w czasie świąt, zarówno zagraniczne, jak i w Polsce – do hoteli, w góry czy inne regiony kraju. W ubiegłym roku aż 10% Polaków zdecydowało się spędzić Boże Narodzenie poza granicami kraju.

– z każdym rokiem coraz więcej Białostoczan wyjeżdża w okresie świątecznym na wakacje, po to, żeby uciec od tego zgiełku przedświątecznego, od tych wydatków, przygotowań. Wybierają chyba przyjemniejszą formę spędzenia czasu, zważywszy na to, że mamy też teraz termin już taki mniejszego zainteresowania. Jesteśmy po sezonie i przez to ceny też są korzystniejsze – Mówi Renata Kuźmienko, właścicielka jednego z białostockich biur podróży.