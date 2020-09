BOSiR. Październik z atrakcjami na białostockim lodowisku

Wrzesień 29, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Ponad 3 tysiące osób skorzystało już z białostockiego lodowiska od jego otwarcia przed dwoma tygodniami. Zarządzający obiektem BOSiR planuje na październik promocje cenowe. Łyżwy, a także sprzęt do nauki jazdy będzie można wypożyczyć za połowę kwoty. Co ważne na lód będzie można też wejść w ciągu dnia.

– Od 12 września, kiedy to w Białymstoku rozpoczął się sezon łyżwiarski nasze lodowisko odwiedziło ponad 3 tys. osób. Łyżwy wypożyczaliśmy ponad 1,3 tys. razy, a sprzęt do nauki jazdy ponad 45 razy. W związku z epidemią koronawirusa, do 150 zmniejszona jest liczba osób, które jednorazowo mogą przebywać na tafli. Dzięki temu warunki do jazdy na łyżwach aktualnie są bardzo komfortowe, także dla dzieci – na ślizgawce jest bardzo luźno. To najlepszy czas na naukę jazdy na łyżwach – mówi Anna Kopeć-Tyszkiewicz z BOSiR-u.

Specjalnie z myślą o najmłodszych łyżwiarzach i wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z rysowaniem lodowej tafli, BOSiR wprowadza promocję cenową. Wszystko co niezbędne do jazdy na tafli można wypożyczyć za połowę ceny. Zarówno łyżwy, jak i popularne pingwinki oraz misie, które pomagają utrzymać równowagę, kosztują po 3 zł.

– Do dyspozycji mamy ponad 1000 par łyżew w rozmiarach od 25 do 50. Promocja obowiązuje od 3 do 31 października 2020 r. dla wszystkich zainteresowanych. To dobra okazja by spróbować swoich sił na lodzie, a jednocześnie nie inwestować pieniędzy we własny sprzęt – dodaje Kopeć-Tyszkiewicz.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości dla miłośników jazdy na łyżwach. Na początku października z tafli w dni powszednie można będzie korzystać także w godzinach przedpołudniowych. To efekt wyjazdu grup short-tracku z Łyżwiarskiego Klubu Sportowego „Juvenia” Białystok na obozy szkoleniowe. (mt/mc)