BOSiR. Osoby zaszczepione nie będą wliczane do limitu osób na basenach

Czerwiec 16, 2021

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie muszą martwić się czy wejdą na basen. Nie będą bowiem wliczane do obowiązującego na pływalni limitu osób.

W Białymstoku są trzy miejskie pływalnie. Największa z nich – Pływalnia Rodzinna przy ul. Stromej może wpuścić do 75 osób. Z kolei Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej – do 60 osób. Najmniej miejsc jest na Pływalni Kameralnej przy ul. Mazowieckiej, gdzie jednocześnie może przebywać do 15 osób.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów pływalnie dostępne są liczbie osób nie większej niż połowa obłożenia obiektu. Do tego limitu nie są wliczane osoby, które zaszczepiły się przeciwko koronowirusowi i mają ma to odpowiednie zaświadczenie.

Taki dokument jest wystawiany pacjentowi po przyjęciu obu dawek szczepionki (w przypadku preparatów dwudawkowych). Dostępny jest na Internetowym Koncie Pacjenta lub w punkcie szczepień.

– Zachęcamy do przynoszenia takiego zaświadczenia na pływalnie i okazania go pracownikom obsługi. Dzięki temu będziemy mogli na obiekty pływackie przyjąć więcej osób – mówi Anna Kopeć-Tyszkiewicz z BOSiR Białystok.

Pływalnie BOSiR działają w reżimie sanitarnym. Obowiązkowe jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos aż do przebrania się i rozpoczęcia aktywności w wodzie. (mt)