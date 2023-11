Bony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

29 listopada, 2023

Źródło: UMWP Źródło: UMWP

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (PFRR) i Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares” zajmą się rozdzielaniem bonów na badania wśród podlaskich przedsiębiorców. Do rozdysponowania jest blisko 16 mln zł z funduszy europejskich.

Bony na badania mają za zadanie ułatwić firmom przygotowanie produktów i usług jak najlepszej jakości.

– Są to pieniądze przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na usługi doradcze, na audyty przemysłowe, na kwestie związane z finansowaniem różnego rodzaju procedury patentowej, na szkolenie pracowników w tym zakresie, tak żeby można było przygotować się do wprowadzania innowacji i do wdrażania tych innowacji w małych, mikro i średnich przedsiębiorstwach – mówi Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Maksymalnie jeden przedsiębiorca otrzyma 150 tys. zł. (hk)