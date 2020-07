Bobrowniki. Kierowca przemycał botoks w kabinie tira

Lipiec 14, 2020

źródło: KAS źródło: KAS

W Bobrownikach udaremniono przemyt 25 ampułek z botoksem. Leki stosowane m.in. w medycynie estetycznej przewoził w kabinie 36-letni białoruski kierowca tira.

– Jak się okazało były to leki zwiotczające mięśnie stosowane m.in. w zabiegach przeciwzmarszczkowych (tzw. botoks). Ich wartość rynkowa została oszacowana na blisko 10 tys. złotych. Mężczyzna wyjaśnił, że leki miał dostarczyć na jeden z podwarszawskich parkingów, a o ich przewóz do Polski poprosiła go nieznajoma kobieta – informuje Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

W związku próbą przemytu leków funkcjonariusze z Bobrownik wszczęli przeciwko Białorusinowi postępowanie karne skarbowe. Mężczyźnie grozi za to kara grzywny. Kierowca ciężarówki odpowie również za naruszenie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne regulującej m.in. obrót produktami leczniczymi. O podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tym zakresie mundurowi z KAS powiadomili policję. (mt/mc)