Bluesowy duet i Orkiestra Ludwika Sarskiego

3 stycznia, 2024

W najbliższy piątek czekają na nas dwie wyjątkowe muzyczne atrakcje. W Pubie 6-ścian wystąpi utalentowany duet Jakub Andrzejewski i Michał Kielak, natomiast w Nie Teatrze będzie można doświadczyć magii kina niemego z muzyką Orkiestry Ludwika Sarskiego przy projekcji filmu „Młody Sherlock” Bustera Keatona.

W Pubie 6-ścian zagrają Jakub Andrzejewski i Michał Kielak – doświadczeni muzycy, którzy postanowili połączyć siły w akustycznym duecie. Michał Kielak, uzdolniony harmonijkarz, zdobywca tytułu „Harmonijkarza Roku” i laureat „Fryderyka” w kategorii Płyta Roku-Blues, spotka się z Jakubem Andrzejewskim, młodym, utalentowanym gitarzystą i wokalistą. Razem zaprezentują repertuar w unikalnej aranżacji na gitarę akustyczną, harmonijkę i niepowtarzalny głos Kuby. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia.

W Nie Teatrze, Orkiestra Ludwika Sarskiego zainauguruje pierwszy weekend Nowego Roku w rytmie tanga, swingu, jazzu i nutki ragtime’u. W nietypowym koncercie, muzycy zagrają do filmu „Młody Sherlock” Bustera Keatona z 1924 roku. Akcja komedii skupia się wokół dwóch mężczyzn walczących o względy tej samej kobiety. Orkiestra Ludwika Sarskiego, znana ze swojego unikalnego podejścia do muzyki filmowej, przyniesie widzom niezapomniane przeżycia, ubarwiając klasyczny film niemy swoimi niezwykłymi aranżacjami. Koncert zostanie dodatkowo uzupełniony autorskim recitalem. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w atmosferę kina niemego, otulonego dźwiękami tanga i jazzu, tworząc magiczną oprawę dla niezapomnianej komedii „Młody Sherlock”. Oba wydarzenia obiecują niezapomniane wrażenia muzyczne dla miłośników różnorodnych brzmień i filmowego świata. (hp)