Bluesowe Nuty i Muzyczne Odkrycia: Spięty i MAN’iek

14 listopada, 2023

W najbliższy piątek, 17 listopada, na miłośników muzyki w Białymstoku czekają dwa wyjątkowe koncerty. W klubie Zmiana Klimatu wystąpi Spięty z nowym subtelnym materiałem z najnowszej płyty. W Pubie 6-ścian zobaczymy zespół MAN’iek, który jest dobrze znany akaderowej społeczności.

Klub Zmiana Klimatu stanie się świadkiem niezwykłego występu Spiętego, czyli Huberta Dobaczewskiego – gitarzysty, wokalisty i twórcy tekstów, znanego z długiej współpracy z zespołem LAO CHE. Koncert ten to także okazja do zaprezentowania trzeciego solowego albumu artysty, zatytułowanego „Heartcore”. Spięty, w towarzystwie swojego zespołu, obiecuje zaskakujący muzyczny kierunek i intymny przekaz, który poruszy serca słuchaczy. Od dwóch i pół roku artysta dzieli scenę z zespołem, w którym tworzą: Mikołaj Zieliński – gitara basowa, Patryk Kraśniewski – instrumenty klawiszowe, Bartek Kapsa – instrumenty perkusyjne.

Tego samego wieczoru, w Pubie 6-ścian, zespół MAN’iek wyprowadzi nas w bluesowy wymiar, łącząc tradycję z nowoczesnością. MAN’iek to projekt autorski, którego skład tworzą utalentowani muzycy: Tomasz Szczęsny, Paweł Szczubiał, Marian Macioł i Adrian Szupke. Definiując blues na nowo, zespół prezentuje charakterystyczne, nowatorskie i przebojowe brzmienia, które zaskakują, jednocześnie pozostając wiernym swojemu unikalnemu stylowi. Najnowszy singiel zespołu, „Otwórz oczy”, przez wiele tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu na Liście Przebojów Kultowej Akadery, co świadczy o sile przekazu i oryginalności MAN’ka.

Radio Akadera jest patronem medialnym tych wydarzeń. (hp)