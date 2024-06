„Biznes Mama” to nowy program wsparcia finansowo-edukacyjnego

11 czerwca, 2024

Inauguracja projektu „Biznes Mama", fot. Hanna Kość.

16 bezrobotnych kobiet, które chcą wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, otrzyma wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach programu „Biznes Mama”.

Są trzy warunki uczestnictwa w projekcie.

– Zarejestrowanie w naszym urzędzie pracy na dzień 31 maja, posiadanie dziecka do 5 roku życia i przede wszystkim pomysł na otwarcie własnej działalności gospodarczej – mówi Piotr Matusiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Biznes Mama to wspólna inicjatywa powiatu białostockiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku i Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet, które zaproponowało cykl 5 szkoleń.

– Przyszłe przedsiębiorczenie nauczą się pewności siebie, kreatywności, określania swoich celów, utrzymywania tej pewności siebie w kontekście prowadzenia działalności – mówi Marta Siemieniuk ze Stowarzyszenia 100-lecie Kobiet – Ten cały cykl warsztatów wzmocniony zostanie indywidualnymi spotkaniami, podczas których jeszcze bardziej będzie się pogłębiało tą analizę potrzeb przyszłych przedsiębiorczej.

W ramach programu „Biznes Mama” kobiety otrzymają również do 40 tys. zł na uruchomienie własnego biznesu. Ogólna kwota projektu to 500 tys. zł. Zgłoszenia będzie można składać od 17 do 28 czerwca. (hk)