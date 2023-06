BIM w projektowaniu konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych i HVAC – konferencja dydaktyczno-szkoleniowa na WBNoŚ PB

13 czerwca, 2023

Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Technologii BIM będzie poświęcona konferencja dydaktyczno-szkoleniowa, jaka w środę (14.06) odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie „BIM w projektowaniu konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych i HVAC” organizuje Katedra Konstrukcji Budowlanych i Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

– Konferencja jest związana z technologią BIM. Jest to nowa technologia na rynku i jest to technologia, która jest bardzo potrzebna. Dzięki niej jesteśmy w stanie o około 61% zredukować ilość błędów i przeoczeń w dokumentach w stosunku do klasycznej technologii projektowania i wykonawstwa budynków. Przeróbki także są redukowane o około 36%. Koszty budowy mamy zaś mniejsze o około 30%, czas samej realizacji projektu zmniejsza się o 22%. Mamy też znaczną redukcję sporów sądowych czy innego typu roszczeń o około 17%. Także: koszty, zalety – to wszystko jest po stronie BIM – mówi dr inż. Krzysztof Czech z Katedry Konstrukcji Budowlanych i Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, organizator wydarzenia.

Konferencja składać się będzie z dwóch części: wykładowej i szkoleniowej. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

– Na świecie, głównie w Europie, są trendy, które zmuszają nas wręcz do wprowadzenia technologii BIM. My na tym tylko zyskamy. Jest to technologia, która wchodzi na zupełnie inny poziom projektowania. Do tej pory głównie pracowaliśmy na technologii 2D, czyli robiliśmy rysunki CAD-owskie, była to głównie papierowa dokumentacja. Mieliśmy bardzo mało elementów, które umożliwiały bardziej zaawansowane prace. Dzięki technologii BIM jesteśmy w stanie przyspieszyć proces realizacji w stosunku do technologii CAD-owskiej. Większość błędów jesteśmy bowiem w stanie wyłapać już na etapie projektowania, a nie w czasie realizacji. To kolosalna różnica w stosunku do tradycyjnego podejścia – dodaje Krzysztof Czech.

Konferencja odbędzie się w godz. 8.00-16.00 w Auli C na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Partnerzy przedsięwzięcia: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku; Polski Klaster Budowlany – Krajowy Klaster Kluczowy. (mt)

O technologii BIM i konferencji „BIM w projektowaniu konstrukcji budowlanych, instalacji sanitarnych i HVAC” mówi dr inż. Krzysztof Czech z Katedry Konstrukcji Budowlanych i Mechaniki Budowli na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, organizator wydarzenia: