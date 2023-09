Biegacze opanują miasto. To będzie rekordowa edycja Białystok Biega

7 września, 2023

Grzegorz Kuczyński, fot. Małgorzata Turecka Grzegorz Kuczyński, fot. Małgorzata Turecka

To będzie biegowy weekend w Białymstoku. W sobotę i niedzielę (09-10.09) na ulicach miasta odbędzie się trzynasty już bieg Białystok Biega – najstarsza tego typu impreza organizowana przez Fundację Białystok Biega.

I będzie to rekordowa edycja. Na starcie stanie przeszło 3,5 tys. biegaczy. Połowa z nich to dzieci.

– Biegowy weekend zaczynamy w sobotę z ul. Warszawskiej o godz. 9:00 biegiem „Biegniemy na Warszawską”, a od godz. 14:00 na ul. Branickiego będą biegi dla dzieci – Moltani Kids Run. W tym roku rekordowa liczba dzieci na starcie, bo 1700! Listy są już zamknięte. W ramach tego wydarzenia dla dzieci, jako pierwsi w Polsce, robimy jeszcze jedną niesamowitą rzecz, czyli bieg dla dzieci z niepełnosprawnościami – mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega.

Także w sobotę o 21:30 wystartuje bieg na 5 km, czyli tzw. Nocna Piątka. W niedzielę o 10.00 wystartuje Szybka Dycha, czyli bieg na 10 km.

– Jeżeli chodzi o liczbę zapisanych osób, zarówno do biegów dziecięcych, jak i tych dorosłych, to jest to największa edycja ze wszystkich dwunastu. Ta trzynasta edycja wydaje się być bardzo szczęśliwą. Pogoda ma być taka jak dzisiaj, więc wszystkich już teraz serdecznie zapraszam do kibicowania – dodawał Kuczyński.

W związku z biegiem będą utrudnienia w ruchu. Biegacze pojawią się na Branickiego, Placu Jana Pawła II, Mickiewicza, Świętojańskiej, 11 Listopada, Zwierzynieckiej, Ojca Pio i Miłosza. (mt)

1. Od 9 września 2023 r. od godz. 9.00 do 10 września 2023 r. do godz. 16.00:

J. K. Branickiego – zamknięcie jezdni w kierunku ul. Piastowskiej, od Ronda dr n. med. Andrzeja Piotra Lussy do Placu Witolda Antonowicza,

2. W dniu 9 września 2023 r.:

od godz. 12.00 do godz. 17.00:

J. K. Branickiego – zamknięcie od Placu Witolda Antonowicza do ul. Świętojańskiej, jezdnia w kierunku Ronda dr n. med. A. P. Lussy,

od godz. 20.30 do godz. 23.00:

Plac Branickich – całkowite zamknięcie, od godz. 20.30 do 22.00,

Adama Mickiewicza – zamknięcie całkowite od Placu Branickich do ul. Świętojańskiej, od godz. 20:30 do godz. 22:00,

Świętojańska – zamknięcie lewej jezdni od ul. Adama Mickiewicza do Placu Katyńskiego, od godz. 20:30 do godz. 22:30,

Plac Katyński – całkowite zamknięcie, możliwy tylko wyjazd z ul. Świętojańskiej w kierunku ul. M. Curie – Skłodowskiej, od godz. 20:30 do 22:30

11 listopada – całkowite zamknięcie od Placu Katyńskiego do ul. Zwierzynieckiej, od godz. 20:30 do godz. 22:30,

Zwierzyniecka – zamknięcie prawej jezdni od ul. 11 listopada do Ronda Seweryna Nowakowskiego oraz od Ronda Seweryna Nowakowskiego do ul. Świerkowej; na odcinku od ul. Świerkowej do ul. 11 Listopada, ruch samochodowy ograniczony do 1 skrajnie prawego pasa; zamknięcie lewej jezdni od ul. 11 listopada do ul. Św. Ojca Pio, od godz. 20:30 do godz. 22:30,

Świętego Pio – zamknięcie lewej jezdni od ul. Zwierzynieckiej do ul. Adama Mickiewicza, od godz. 20:30 do godz. 22:30,

Czesława Miłosza – zamknięcie lewej jezdni od ul. Adama Mickiewicza do ul. Kołodziejskiej, od godz. 20:30 do godz. 23:00.

Dodatkowe zmiany i zamknięcia:

Plac Jana Pawła II – zamknięta prawa jezdnia od ul. Kościelnej do Placu Branickich, od godz. 20:30 do 22:00; Elektryczna – zamknięta całkowicie od ul. Adama Mickiewicza do ul. Jana Klemensa Branickiego, od godz. 20:30 do godz. 22:00, Żelazna – zmiana na ruch dwukierunkowy od godz. 20:30 do godz. 22:30, Elektryczna – zmiana na ruch dwukierunkowy od ul. Jana Klemensa Branickiego do ul. Warszawskiej, od godz. 12:00 do godz. 17:00, Elizy Orzeszkowej – zmiana na ruch dwukierunkowy od ul. Jana Klemensa Branickiego do ul. Warszawskiej, od godz. 12:00 do godz. 17:00.

3. W dniu 10 września 2023 r.:

Plac dr n. med. Andrzeja Lussy – zamknięty po stronie Placu Branickich od godz. 9:00 do godz. 11:00, kierunek od ul. Jana Klemensa Branickiego oraz ul. Pałacowej w stronę Al. Piłsudskiego Piłsudskiego pozostanie otwarty dla ruchu,

Aleja Józefa Piłsudskiego – zamknięta lewa jezdnia od Placu dr n. med. Andrzeja Lussy do ul. Henryka Sienkiewicza, od godz. 9:00 do godz. 11:00,

Henryka Sienkiewicza – zamknięta lewa jezdnia od Alei Józefa Piłsudskiego do ul. Legionowej, od godz. 9:00 do godz. 11:00,

Legionowa – zamknięta całkowicie od ul. Henryka Sienkiewicza do Placu Jana Pawła II, od godz. 9:00 do godz. 11:00,

Plac Jana Pawła II – zamknięty całkowicie od godz. 9:00 do godz. 11:00,

Plac Branickich – zamknięty całkowicie od godz. 9:00 do godz. 11:00,

Adama Mickiewicza – zamknięta całkowicie od Placu Branickich do ul. Świętojańskiej, od godz. 9:00 do godz. 11:00,

Świętojańska – zamknięta lewa jezdnia od ul. Adama Mickiewicza do Placu Katyńskiego, od godz. 9:00 do godz. 11:00,

Plac Katyński – zamknięty do godz. 9:00 do 11:30 – przejazd z ul. Świętojańskiej do ul. Marii Curie Skłodowskiej będzie możliwy,

11 listopada – zamknięta całkowicie od Placu Katyńskiego do ul. Wiosennej, od godz. 9:00 do 12:00,

Zwierzyniecka – zamknięta całkowicie od Ronda Seweryna Nowakowskiego do ul. 11 listopada, od godz. 9:00 do godz. 12:00 oraz zamknięta lewa jezdnia od ul. 11 listopada do ul. Świętego Pio, od godz. 9:00 do godz. 12:30,

Świętego Pio – zamknięta lewa jezdnia od ul. Zwierzynieckiej do ul. Adama Mickiewicza, od godz. 9:00 do godz. 12:30,

Czesława Miłosza – zamknięta lewa jezdnia od ul. Adama Mickiewicza do ul. Kołodziejskiej, od godz. 9:00 do godz. 12:30.

Dodatkowe zmiany i zamknięcia:

Elektryczna – zamknięta całkowicie od ul. Adama Mickiewicza do ul. Jana Klemensa Branickiego, od godz. 00:00 do godz. 11:00, Legionowa – zamknięta prawa jezdnia od ul. Akademickiej do ul. Henryka Sienkiewicza, od godz. 9:00 do godz. 11:00, Kościelna – zamknięta całkowicie od godz. 9:00 do godz. 11:00, Jana Kilińskiego – zamknięta całkowicie od godz. 9:00 do godz. 11:00, Żelazna – zmiana na ruch dwukierunkowy od godz. 9:00 do godz. 12:00.

Ponadto w dniach 9 września 2023 r od godz. od 7.00 do 10 września 2023 r. do godz. 14.00, zostaną wyłączone z parkowania parkingi wzdłuż trasy biegu, przy ulicach: J. K. Branickiego (od Placu dr n. med. Andrzeja Lussy do ul. Świętojańskiej), A. Mickiewicza (od Placu Branickich do ul. Świętojańskiej), Elektrycznej (od ul. A. Mickiewicza do ul. J. K. Branickiego), 11 Listopada (od ul. Wołodyjowskiego do ul. Zwierzynieckiej) oraz w dniu 10 września 2023 r. od godz. 00.00 do godz. 14.00 parkingi przy ulicach: Henryka Sienkiewicza (od Al. J. Piłsudskiego do ul. Legionowej, po stronie adresów parzystych), Plac Jana Pawła II, Legionowa (od ul. H. Sienkiewicza do ul. Kościelnej).