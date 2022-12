Bieg Pamięci Sybiru będzie w Białymstoku i we Wrocławiu

Grudzień 28, 2022

Bieg Pamięci Sybiru, fot. Ewelina Andrzejewska Bieg Pamięci Sybiru, fot. Ewelina Andrzejewska

Nie tylko w Białymstoku, ale także we Wrocławiu odbędzie się organizowany przez Muzeum Pamięci Sybiru i Fundację Białystok Biega Bieg Sybiru. To pierwszy taki przypadek w historii tych zawodów.

Bieg Sybiru co roku ma miejsce w lutym. Data ta nie jest przypadkowa. To właśnie nocą z 9 na 10 lutego 1940 roku doszło do pierwszej z czterech masowych deportacji przeprowadzonych przez władze sowieckie, podczas których na Syberię i do Kazachstanu wywieziono kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Białegostoku i okolic. Wydarzenie ma uczcić ofiary tamtych wydarzeń.

Oba biegi zostaną rozegrane na dystansie 5 km. Będą odbywać się po zmroku, na terenach leśnych. Bieg w Białymstoku odbędzie się 11 lutego, tydzień później zaś we Wrocławiu. Biegom będą towarzyszyć działania edukacyjne. Jednocześnie odbywać się będzie Wirtualny Bieg Pamięci Sybiru. Chętni mogą zapisywać się tutaj. (mt)