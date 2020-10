Białystok. Znamy już zwycięskie projekty Budżetu Obywatelskiego 2021

Październik 29, 2020

źródło: UM Białystok

Karetka dla pogotowia ratunkowego, kolejne zielone przystanki komunikacji miejskiej, rozświetlenie Muzeum Pamięci Sybiru, tężnia solankowa, wypożyczalnia planszówek czy pomniki Władysława Bartoszewskiego i Sybiraka Seweryna Nowakowskiego – to niektóre zwycięskie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 w Białymstoku.

W tym roku do rozdysponowania było 12 mln złotych – 8 mln złotych na projekty osiedlowe, a 4 mln złotych – na ogólnomiejskie. Mieszkańcy Białegostoku oddali ponad 31 tys. głosów, z czego ważnych było 27 tysięcy.

– Dziękuję bardzo wszystkim, którzy złożyli projekty, gratuluję tym, których projekty znalazły się na liście do realizacji, oczywiście wierzę w to, że radni cały Budżet Obywatelski bez poprawek przyjmą i wprowadzą jako projekty do realizacji w 2021 roku – mówi prezydent miasta, Tadeusz Truskolaski.

Ze 117 poddanych pod głosowanie projektów, do realizacji wybrano 33. Kilka z nich dotyczy zakupu ozonatorów czy stacji dezynfekcyjnych.

– Z jednej strony cieszymy się z dużej aktywności białostoczan, z drugiej strony widać piętno pandemii koronawirusa na tegorocznych głosowaniach. Najwięcej głosów dostała karetka pogotowia, ale też mamy kilka projektów osiedlowych związanych właśnie ze szkołami i miejscami edukacji, które mają być wolne od wirusów i bakterii – dodawał prezydent Truskolaski.

To była już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego. Do tej pory zrealizowano ponad 140 pomysłów białostoczan. Wyniki głosowania na BO 2021 w Białymstoku dostępne są tutaj. (mt/mc)