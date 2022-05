Białystok. Zakończył się główny trzon Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”

Maj 15, 2022

Były spotkania autorskie, biały śpiew, zielarstwo, moda i ekokosmetyka, warsztaty teatralne, literackie i przyrodnicze dla dzieci, spotkanie z planszówkami dla młodzieży i ekobazarek. Przez cztery dni Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku gościła tych, którzy chcieli być „bliżej Natury”.

Tegoroczna, szósta już edycja Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”, po raz pierwszy zorganizowana została w nowej odsłonie – była w całości skupiona wokół jednego tematu. Za motyw przewodni wybrano naturę.

– Zadaniem, jakie postawiliśmy sobie przy nowej odsłonie Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki”, było ukazanie literatury jako nieprzebranej inspiracji w każdej dziedzinie życia. Nasi tegoroczni goście byli tego żywym dowodem – ich dzieła, chociaż bardzo różne, pełne są zieleni i słonecznego światła, są niczym ożywczy powiew, który pobudza emocje. To właśnie książki były inspiracją do wspólnego śpiewu, rysowania, zachwytu nad modą i pszczołami oraz wielu innych. A wszystko to w upajającym zapachu ziół i owoców – powiedział po zakończeniu Festiwalu, jego koordynator, Tomasz Filipowicz z Działu Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej.

Główny trzon Festiwalu zainaugurowano spotkaniem ze znaną aktorką i autorką książki „Umami. Opowieści i przepisy” – Joanną Brodzik, która podzieliła się z czytelnikami opowieściami m.in. o tym jak powstawała publikacja, o swojej ukochanej Babci Jadzi, o wrażliwości, wstydzie i aktorstwie.

Ważną częścią wydarzenia były zajęcia dla dzieci i młodzieży: warsztaty pszczelarskie z Martą Konek, komiksowe z Tomaszem Samojlikiem, teatralne z Paulą Gogol, bajkowe z Leonardą Szubzdą, przyrodnicze z Dagmarą Widanow-Murawską, spotkanie z planszówkami z Fundacją Grający Białystok Johnny’ego oraz warsztaty rodzinne z tworzenia i opowiadania bajek z Anną Drabikowską.

– Naszym zadaniem jest nie tylko promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, ale pokazanie im, że biblioteka to miejsce, gdzie mogą rozwijać swoje pasje, poznawać ciekawych ludzi i poszerzać swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata. Liczymy, że dzięki takim działaniom, wrócą do nas jako dorośli czytelnicy – mówi Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

O roślinach leczniczych opowiedziała uczestnikom festiwalu Dorota Gnatowska – kierownik Działu Tradycji Zielarskich Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty: zielarskie z Agnieszką Prymaką, z ekokosmetyki z Małgorzatą Wosnitzką-Kowalską oraz białego śpiewu z Martą Szałkiewicz.

– Okazało się, że zapotrzebowanie na tego typu zajęcia jest ogromne, dlatego rozważamy organizację podobnych warsztatów w przyszłości – dodaje Beata Zadykowicz.

Nie lada gratką dla miłośników dobrej poezji było spotkanie autorskie z Małgorzatą Lebdą, które poprowadził Piotr Janicki. O ogrodach, o tym jaką dają nam wolność mówiła w Książnicy Podlaskiej Maja Popielarska – propagatorka życia w zgodzie z naturą i gospodyni programu „Maja w ogrodzie”. Nowością w programie tegorocznej edycji festiwalu było też spotkanie z… modą. Białostocka projektantka, Aneta Popławska opowiedziała o swoich inspiracjach, interpretowaniu na nowo tradycji oraz relacji mody z ekologią. Uczestnicy spotkania mogli też przyjrzeć się z bliska nieprezentowanym wcześniej sylwetkom z jej najnowszej kolekcji, inspirowanej tkaniną dwuosnowową.

Tłumy fanów przybyły na spotkanie z Katarzyną Grocholą, która urzekła czytelników zabawnymi anegdotkami, niebanalnym poczuciem humoru i urokiem osobistym. Dodatkową atrakcją był ekobazerk, na którym odwiedzający bibliotekę mogli się zaopatrzyć nie tylko w publikacje przyrodnicze i regionalne, ale też w lokalne produkty spożywcze i rękodzielnicze.

Wydarzenie swoim patronatem medialnym objęło Radio Akadera. (mt)