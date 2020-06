„Białystok z lotu ptaka” w obiektywie Wołkowa. Wystawa w centrum Białegostoku

Czerwiec 4, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Dwadzieścia wielkoformatowych zdjęć wykonanych przez Wiktora Wołkowa podczas wypraw samolotem można oglądać w centrum Białegostoku.

Ekspozycja pt. „Białystok z lotu ptaka” znajduje się na ogrodzeniu Pałacu Branickich przy pomniku ks. Popiełuszki. Fotografie zostały wykonane pod koniec lat 80. oraz na początku lat 90. i przedstawiają różne części Białegostoku.

– Te zdjęcia są dla nas bardzo cenne, bo te fotografie lotnicze uwiecznią szerszą perspektywę pewnych części miasta. Dzięki nim możemy zobaczyć jakie zmiany zaszły w topografii miasta. Liczymy, że wystawa będzie interesująca dla białostoczan, przede wszystkim ze względu na to, że będą mogli na niej obejrzeć jak się zmieniła ich najbliższa okolica. Jest to przyczynek do uruchomienia procesu wspomnieniowego, chcemy w ten sposób zaangażować emocjonalnie naszych odbiorców – wyjaśniał kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Piotr Niziołek.

Prace pochodzą ze zbiorów, które zostały przekazane pod koniec ubiegłego roku Muzeum Podlaskiego. Łącznie placówka otrzymała kolekcję na którą składa się prawie 200 tys. elementów.

– Tutaj powinna zacząć się historia o wielkich zbiorach po Wiktorze Wołkowie, gdyż muzeum weszło w posiadanie w zasadzie całej spuścizny po tym wielkim fotografiku. W tej chwili trwają prace nad opracowaniem i uporządkowaniem tego zbioru, bo to jest nie tylko i wyłącznie fotografia, to jest też warsztat pracy Wiktora Wołkowa, czyli aparaty fotograficzne, statywy, lampy oraz laboratorium fotograficzne – dodawał Piotr Niziołek.

Wystawa będzie wisiała na ogrodzeniu do końca sierpnia. (ea/mc)