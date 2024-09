Białystok wybiera nowe WidziMisie! Możesz złożyć swoją propozycję

24 września, 2024

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Białystok, miasto pełne artystycznych inicjatyw, znów zaprasza swoich mieszkańców do kreatywnej zabawy! Tym razem w ramach Budżetu Obywatelskiego białostoczanie mogą zdecydować, jakie nowe WidziMisie – czyli sympatyczne rzeźby niedźwiadków – pojawią się na ulicach miasta.

W przestrzeni miejskiej Białegostoku mamy już 16 oficjalnych WidziMisiów oraz jednego „ponadprogramowego” – Misia Czołgistę. Te nietypowe rzeźby, stworzone przez Damiana Kucebę, cieszą się ogromną popularnością i stały się ważnym elementem miejskiego krajobrazu. Teraz mieszkańcy mają okazję wziąć udział w wyborze kolejnych ośmiu figur.

Jakie misie mogą pojawić się w Białymstoku?

Łukasz Leoniuk, wnioskodawca tegorocznego projektu, zachęca do proponowania własnych pomysłów na nowe misie. Czy w mieście pojawi się Miś Jagiellończyk, oddający hołd lokalnej drużynie? A może Miś Fabrykant, symbolizujący przemysłową historię Białegostoku? Miś Bimbrownik, Miś Dyrygent, a może Miś Traktorzysta – wszystkie propozycje są mile widziane, a mieszkańcy mają pełną swobodę w zgłaszaniu swoich pomysłów.

Wybór nowych rzeźb to okazja nie tylko do twórczej ekspresji, ale i do jeszcze większego zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Głosowanie odbywa się w ramach Budżetu Obywatelskiego, co oznacza, że najbardziej popularne projekty mają realną szansę na realizację, pod warunkiem że to właśnie projekt WidziMisie zostaną wybrane.

Głosowanie w Budżecie Obywatelskim – jak wziąć udział?

Każdy mieszkaniec Białegostoku może wziąć udział w głosowaniu, które startuje 24 września i potrwa do 7 października. To idealna okazja, by współtworzyć miejską przestrzeń i dodać odrobinę humoru do codzienności. Wyniki zostaną ogłoszone do 31 października, a najciekawsze projekty mają szansę stać się rzeczywistością. (pc)

Zaproponuj swojego Misia w poście poniżej: