Białystok. WORD wyszkoli szkolących

Styczeń 22, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku ponownie otrzymał akredytację pozwalającą prowadzić kursy na instruktorów nauki jazdy. Pierwsze szkolenie rozpocznie się 5 lutego. Są jeszcze wolne miejsca.

Uzyskanie akredytacji dla placówki szkoleniowej instruktorów nauki jazdy, wydanej przez podlaską kurator oświaty Beatę Pietruszkę, nie było zwykłą formalnością administracyjną. Wręcz przeciwnie, WORD musiał przejść wizytację komisji akredytacyjnej, wszechstronnie badającej poziom kształcenia w Ośrodku. Sprawdzano salę komputerową dla uczestników kursów, kwalifikacje kadry szkoleniowej oraz pojazdy, na których będą odbywały się zajęcia. Dodatkowo skontrolowana została dokumentacja z innych szkoleń, które WORD prowadził w ostatnich latach.

Ośrodek przy ul. Wiewiórczej jest teraz jednym z ledwie kilku WORD-ów w Polsce mających uprawnienia do prowadzenia kursów na instruktorów. Nic dziwnego, że w Białymstoku poszerzono ofertę o to szkolenie, które właśnie rusza, gdyż WORD mocno postawił na działania edukacyjne. Jest to zarazem odpowiedź na potrzeby Ośrodków Szkolenia Kierowców, które wciąż poszukują instruktorów do szkolenia kandydatów oraz słabszą ostatnio zdawalność na egzaminach kwalifikacyjnych dla instruktorów. WORD w Białymstoku od zawsze kojarzył się z solidnym przygotowaniem swoich kursantów oraz wysokim procentem absolwentów, którzy osiągali dobre wyniki na testach i egzaminach. (mt/mc)