Białystok. WORD otwiera sezon na egzaminy na jednoślady

Marzec 22, 2022

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku po zimowej przerwie wznawia egzaminy na prawo jazdy na motocykle. Chętni już mogą się zapisywać.

Ośrodek przeprowadza egzaminy na kategorie A, A1, A2 i AM.

O prawo jazdy na pojazdy jednośladowe można się starać także na najmłodszym pojeździe ośrodka – nowiutkim motocyklu YAMAHA MT-07.

Nowy pojazd to najlżejsza wersja jednośladu, na którym można zdawać egzamin na prawo jazdy uniwersalnej kategorii A (pozwala na jazdę każdym jednośladem – niezależnie od mocy silnika i wagi). 24 kilogramy mniej plus obniżona wysokość siedziska (805 mm) sprawia, że chwalą go kobiety oraz bez trudu będą mogli na nim zdawać egzamin kandydaci niższego wzrostu.

– Motocykl jest zwrotny, dynamiczny i zdawanie na nim egzaminu to przyjemność a nie obowiązek. Tak przynajmniej mówili kandydaci, którzy przed nadejściem zimy zdążyli zdawać na nim egzamin – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor WORD w Białymstoku.

Zapisy na egzaminy on-line lub telefonicznie 691 269 691. Informacje i wstępne rezerwacje można też zrealizować za pośrednictwem strony w zakładce ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN. (mt)