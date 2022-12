Białystok. Wigilia dla ubogich i samotnych w Zespole Szkół Katolickich

Grudzień 19, 2022

Katedra Białostocka, fot. Małgorzata Turecka Katedra Białostocka, fot. Małgorzata Turecka

Caritas A rchidiecezji Białostockiej organizuje wigilię dla ubogich i samotnych. Tradycyjnie spotkanie odbędzie się w sobotę, 24 grudnia w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej.

– Cieszymy się bardzo, że możemy po tych latach pandemii spotkać się znowu w tej formie, która była dla nas bardzo wszystkich ważna, w formie tzw. „zasiadanej”. Idea wigilii jest taka, żeby osoby samotne, ubogie, już nie organizowały nic w swoich domach, lecz aby to była ich wigilia. Nie rozdajemy wcześniej paczek, ale staramy się o to, aby to była ich wigilia, aby ludzie poczuli się po prostu u siebie – mówi ks. Jerzy Sęczek, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

W wigilijnym spotkaniu może wziąć udział każdy, kto czuje taką potrzebę. Spotkanie rozpocznie się tradycyjnym opłatkiem, a na stole staną wigilijne dania.

– Mamy kapustę z grzybami, mamy różnego rodzaju ryby: w galarecie, po grecku. Mamy też pierogi z kapustą, różne napoje. Będziemy się też starali, by osoby, które przyjdą otrzymały skrawek domu w tych murach szkoły – mówi Sebastian Wiśniewski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Wigilia Caritas Archidiecezji Białostockiej rozpocznie się o 14.00 w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej 3. (mt)