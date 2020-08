Białystok. W magazynach RCKiK brakuje krwi

Sierpień 18, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Potrzebna jest każda grupa krwi, a każdy dawca jest na wagę życia.

W magazynach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku brakuje najcenniejszego leku. Pilnie potrzeba 0 Rh – , A Rh + i A Rh-.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku prof. Piotr Radziwon zwraca się z prośbą do mieszkańców województwa podlaskiego, aby oddawali krew i zapewnia, że cała procedura zawsze była bezpieczna i teraz również jest przestrzegany reżim sanitarny.

Krew można oddać od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem śród, w godzinach od 7.00 do 14.30, natomiast w środy do 17.30.

Regionalne centrum będzie otwarte również w najbliższą sobotę (22.08). (ea/mc)