Białystok. Ul. Jaśminowa przejdzie remont

Sierpień 7, 2020

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Miasto Białystok przygotowuje się do kolejnej, osiedlowej inwestycji drogowej. Dotyczy ona ulicy Jaśminowej. Przetarg został już ogłoszony. Oferty można składać do 20 sierpnia.

Chodzi o fragment ul. Jaśminowej od skrzyżowania z ul. Jana Karskiego do posesji nr 144/2. Jest to stumetrowy odcinek o gruntowej nawierzchni. Miasto zamierza zbudować tam nową jezdnię, chodniki i zjazdy do posesji oraz kablową linię oświetleniową. Na tym odcinku powstaną także zieleńce.

– Jest to ulica, przy której znajdują się domy jednorodzinne. Ruch jest tam niezbyt duży, ale ta inwestycja ułatwi mieszkańcom dojazd do domów, a także poprawi zdecydowanie estetykę osiedla – mówi zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński.

Budowa zostanie sfinansowana z budżetu Białegostoku. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał trzy miesiące od dnia podpisania umowy. (mt/mc)