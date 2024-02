Białystok. Uczniowie i szkoły będą mieć Szkolny Budżet Partycypacyjny

26 lutego, 2024

Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok Fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, w przyszłym roku szkolnym będą mogli dysponować Szkolnym Budżetem Partycypacyjnym. Szkoła realizująca SBP będzie mogła pozyskać 4 tysiące zł.

Składane projekty będą mogły dotyczyć wydarzeń, inicjatyw i innych działań na rzecz szkolnej społeczności, wyposażenia przestrzeni szkolnej, wdrażania udoskonaleń organizacji szkoły, które służą uczniom. Projekt będzie mógł zgłosić każdy uczeń szkoły pod warunkiem, że jego pomysł poprze pisemnie co najmniej 15 uczniów. Każda szkoła biorąca udział w SBP będzie zobowiązana do przeprowadzenia akcji promocyjno-informacyjnej wśród uczniów. Weryfikacji projektów będzie w każdej szkole dokonywał zespół powołany przez dyrektora placówki, a w jego skład będą wchodzili nauczyciele i uczniowie nieskładający projektów. Zwycięskie projekty będą realizowane przez dyrekcję szkoły w porozumieniu z autorami pomysłów.

– Chcemy w ten sposób kształtować postawę obywatelską wśród młodzieży, inspirować uczniów do działań pozalekcyjnych i rozwijać w nich umiejętności współpracy. To przedsięwzięcie da także uczniom możliwość większego wpływu na własne otoczenie szkolne – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

– Od 2020 roku wdrożyliśmy budżety już w 34 już w szkołach w regionie i w województwie ościennym. Mamy doświadczenie i dobre praktyki. Chcemy, by również w Białymstoku profesjonalnie i na dużą skalę szkolne budżety znalazły swoje miejsce i były też odpowiedzią na konieczność praktycznej edukacji obywatelskiej, czyli takiej, która angażuje młodych ludzi, pobudza ich do interesowania się tym, co się dzieje w szkole i poza szkołą. Młodzież się aktywizuje, a szkolne budżety wpływają dobrze na ich kompetencje społeczne, uczą odwagi i współpracy – ocenia Agnieszka Maszkowska z Fundacji SocLAb.

Warunkiem udziału szkoły w SBP będzie najpierw złożenie w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego deklaracji udziału do 15 maja.

Natomiast realizacja SBP będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem: