Białystok to najważniejszy ośrodek udzielania pomocy Polakom uciekającym z Białorusi

3 lutego, 2023

SOS Białoruś – Centrum Pomocy Humanitarnej. Podsumowanie 2022 r./fot. A. Topczewska SOS Białoruś – Centrum Pomocy Humanitarnej. Podsumowanie 2022 r./fot. A. Topczewska

To w Białymstoku SOS Białoruś – Centrum Pomocy Humanitarnej wspiera i pomaga Polakom represjonowanym i przyjeżdżającym do Polski z Białorusi. Centrum podsumowało właśnie rok pracy.

Projekt powstał w 2020 roku, był kontynuowany w 2021 oraz 2022 roku i jest skierowany jest głównie do osób, które przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski. Podopieczni Centrum to osoby głównie represjonowane za działalność polonijną i prodemokratyczną.

– To kolejna rocznica funkcjonowania Centrum, pod adresem znanym każdemu zaangażowanemu Polakowi działającemu na Białorusi. Białystok jest pierwszym miejscem dla każdego, kto drogą lądową przekracza granicę, tu zatrzymują się nasi rodacy i otrzymują pomoc – od wsparcia w znalezieniu mieszkania, szkoły, pracy, po wsparcie prawne – mówił obecny podczas piątkowego (3.02) spotkania minister Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Jak pomagało Centrum w 2022 roku? – To tysiąc różnych działań: wsparcie finansowe (korepetycje z języka polskiego, kursy językowe, spotkania wigilijne, paczki dla dzieci), pomoc niefinansowa (pomoc w przygotowywaniu dokumentów, znalezieniu mieszkania i pracy, w uzyskaniu ochrony międzynarodowej). Zbieramy też dokumentację i nagrywamy wywiady z ofiarami represji politycznych na Białorusi – wyliczała szczegóły Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

– Białystok stał się najważniejszym ośrodkiem udzielania pomocy Polakom uciekającym z Białorusi – wskazywał także Dariusz Piontkowski, wiceministrem edukacji i nauki. – Do niedawana był bramą na Wschód, po to, żeby można było utrzymywać kontakty z Polakami, a stał się niestety bramą do udzielania pomocy Polakom, którzy uciekają przed represjami.

Centrum prowadzone jest przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. (at)