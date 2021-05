Białystok. Szpital Miejski z dotacją unijną na zwalczanie skutków pandemii

Maj 17, 2021

Około 3 milionów złotych na ograniczenie skutków pandemii koronawirusa otrzymał Miejski Szpital im. PCK w Białymstoku. Pieniądze pochodzą z Unii, a dotację przyznał marszałek Artur Kosicki.

– Ochrona zdrowia jest wartością najważniejszą. Dlatego chcemy i będziemy wspierać jednostki medyczne tak, aby mieszkańcy Białegostoku mieli jak najlepszy dostęp do specjalistów. Dążymy do tego, aby te placówki jak najlepiej się rozwijały, a standard leczenia był jak najwyższy – mówił marszałek Kosicki.

Pieniądze umożliwią zakup środków do dezynfekcji, aparaturę a nawet transport medyczny.

– W ramach projektu kupimy wysokiej klasy sprzęt medyczny, jest to tomograf komputerowy, rentgen przy łóżkowy. Będzie też kupiony ambulans, wózki do transportu pacjentów, odczynniki i testy na obecność COVID – 19. Cały projekt przeznaczony jest na walkę z koronawirusem, ale też na skutki z nim związane – wyjaśnia dyrektor Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku Agnieszka Uszyńska.

Projekt ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Całkowita jego wartość to ponad 3,5 mln zł. Pozostała kwota to wkład własny Szpitala Miejskiego, który pochodzi z budżetu Białegostoku. (ea)