Białystok. Smog przekracza normy. Radni PiS piszą interpelację do prezydenta

Styczeń 19, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Białostoccy radni PiS apelują do prezydenta miasta, by zajął się tematem smogu. Wskazują na to, że w stolicy Podlaskiego normy powietrza są znacząco przekroczone, a liczba wymienionych kopciuchów nadal jest znikoma.

Radni powołują się na raport Polskiego Alarmu Smogowego, według którego Białystok jest na przedostatnim miejscu pod względem likwidacji w 2019 roku starych pieców.

Dla porównania – w Krakowie wymieniono ponad 4 tys. urządzeń, we Wrocławiu ponad 1,4 tys., a w Białymstoku – zaledwie 62. Nadal do wymiany jest blisko 9,5 tys. kotłów.

Radni wskazują, że wielu mieszkańców nie wie, że przy wymianie pieców może skorzystać z dofinansowania w wysokości 85%. Dlatego w interpelacji do Tadeusza Truskolaskiego mówią o potrzebie szerokiej i skutecznej kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców osiedli domów jednorodzinnych.

Radni pytają też prezydenta, czy miasto zamierza wdrożyć plan naprawczy, którego wynikiem będzie wzrost liczby wymienionych pieców. (mt/mc)