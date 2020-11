Białystok. Ryszard „Skiba” Skibiński patronem skweru w centrum

Listopad 19, 2020

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Legenda białostockiego bluesa – Ryszard „Skiba” Skibiński oficjalnie ma już swój skwer w Białymstoku. To plac przed Białostockim Ośrodkiem Kultury. W czwartek (19.11) uroczyście z udziałem m.in. siostry muzyka odsłonięto tam tabliczkę z jego nazwiskiem.

O tym, że Ryszard „Skiba” Skibiński będzie patronował skwerowi przy ul. Legionowej ponad partyjnymi podziałami zdecydowali we wrześniu miejscy radni. To właśnie tutaj co roku w listopadzie odbywa się Jesień z Bluesem, najstarszy festiwal bluesowy w Polsce. Jego pomysłodawcą był właśnie „Skiba” Skibiński.

– Myślę, że dosyć skromnie obchodzimy dzisiejszą uroczystość z uwagi na pandemię, ale ta tabliczka z nazwiskiem Ryszarda „Skiby” Skibińskiego zostanie na wieki właśnie w tym miejscu, w miejscu, z którym był związany. To dzięki niemu mamy do dzisiaj festiwal Jesień z Bluesem, który gromadzi czołówkę bluesmanów z całego kraju i który jest świętem kultury, świętem muzyki w naszym mieście – mówił prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

Data odsłonięcia tabliczki z nazwą skweru nie była przypadkowa. To właśnie w tym dniu miała rozpocząć się tegoroczna edycja Jesieni z Bluesem. Plany te jednak przerwała pandemia koronawirusa.

– Bardzo dziękuję za następne upamiętnienie mojego brata, który bardzo dużo zrobił dla Białegostoku, dla muzyki bluesowej. Dziękuję za odsłonięcie tej tablicy, choć trwało, bo 37 lat. Mam jednak nadzieję, że gdzieś tam z góry Ryszard spogląda, cieszy się z tego, i że również dziękuje – mówiła siostra muzyka Danuta Skibińska Ochocka.

Ryszard „Skiba” Skibiński zmarł 4 czerwca 1983 roku w wieku zaledwie 32 lat. Jego grób znajduje się na cmentarzu Świętego Rocha w Białymstoku. (mt/mc)

Relacja Małgorzaty Tureckiej: