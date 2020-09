Białystok. Ryszard „Skiba” Skibiński patronem skweru przed kinem Forum

Wrzesień 29, 2020

fot. Małgorzata Turecka

Legenda białostockiego bluesa – Ryszard „Skiba” Skibiński będzie miał swój skwer w Białymstoku. Radni miejscy zdecydowali, że muzyk będzie patronował placowi przed Białostockim Ośrodkiem Kultury.

To tutaj odbywa się co roku Jesień z Bluesem, najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, którego pomysłodawcą był właśnie Ryszard „Skiba” Skibiński. Kilkudniowa muzyczna impreza odbywa się zawsze w listopadzie, nieodmiennie gromadząc tłumy fanów bluesa nie tylko z Białegostoku, ale i całego kraju. Można podczas niej usłyszeć bluesa akustycznego, elektrycznego, blues-rocka, gospel, boogie, jump czy swingującego rhythm’n’bluesa. Jesień z Bluesem to jednak nie tylko muzyka. Organizowane są także wystawy fotograficzne, spektakle muzyczne, projekcje filmowe i spotkania.

„Skiba” nie jest jedynym nowym patronem w Białymstoku. Radni miejscy zdecydowali, że rondo przy zjeździe z ul. Ciołkowskiego w ul. Plażową będzie nosić imię Czesława Sadowskiego, malarza, pedagoga, społecznika.

W Białymstoku przybyły także trzy nowe ulice. Na os. Nowe Miasto będzie ul. Zambrowska, na Jaroszówce – ul. Alabastrowa, zaś na os. Wygoda – ul. Afrodyty. (mt/mc)