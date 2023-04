Białystok. Rozpoczął się nabór filmów do 17. edycji Żubroffki

19 kwietnia, 2023

Można już zgłaszać filmy do 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. W ubiegłym roku na festiwal zgłoszono niemal 4,5 tysiąca filmowych propozycji.

Najlepsze filmy, wybrane przez selekcjonerów, powalczą o Grand Prix festiwalu, nagrody główne i wyróżnienia, a także nagrody specjalne, w tym nagrodę publiczności. Nabór filmów potrwa do 30 lipca, a sam festiwal odbędzie się w dniach 6-10 grudnia.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA od kilkunastu lat buduje kulturalny pomost między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem, dzięki czemu w Białymstoku i na Podlasiu spotyka się twórcza energia z całego świata. Ważną częścią Festiwalu są konkursy – filmy prezentowane i oceniane są w dziewięciu kategoriach.

Konkursy Okno na Wschód i Cały ten Świat prezentują najciekawsze filmy krótkometrażowe powstałe poza Polską, z kolei konkursy Fabuła.pl, Animacja.pl i Dokument.pl skierowane są do polskich twórców. Pozostałe cztery konkursy mają otwartą formułę dla twórców z Polski oraz zagranicy i są to: Na Skraju – konkurs na najlepszy film eksperymentalny i wideoart, Music video – konkurs na najlepszy wideoklip, Midnight shorts – konkurs na najlepszy film z pogranicza horroru, czarnej komedii i absurdalnego eksperymentu, a także Kids – konkurs na najlepszy film dla dzieci. W trzech ostatnich konkursach filmy oceniają sami widzowie, we wszystkich pozostałych – międzynarodowe jury.

Główną nagrodą przyznawaną podczas ŻUBROFFKI jest Grand Prix Festiwalu. Przyznawane są także nagrody we wszystkich kategoriach konkursowych. Specjalne nagrody otrzymują też najlepsza animacja, dokument i fabuła oraz filmy z najlepszymi zdjęciami i najlepszą muzyką. Specjalne miejsce na liście nagród zajmuje Nagroda Dzikiego Żubra, czyli Nagroda Publiczności. Swoje nagrody przyznaje także Młode Jury oraz polscy i zagraniczni dziennikarze. (mt)