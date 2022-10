Białystok Rodzinie. Na konferencji o rozwoju młodego człowieka

Październik 25, 2022

Konferencja „Białystok Rodzinie”, fot. Dawid Gromadzki, UM Białystok Konferencja „Białystok Rodzinie”, fot. Dawid Gromadzki, UM Białystok

Nauczycie, pedagodzy, dyrektorzy szkół, rodzice – kilkaset osób uczestniczyło we wtorek (25.10) w 11. edycji konferencji „Białystok Rodzinie” w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Tematem spotkania był rozwój osobowy młodego człowieka na różnych etapach jego życia.

Ważne jest przypomnienie i uświadomienie sobie wiedzy, na temat tego, co ma wpływ na rozwój młodego człowieka na różnych etapach jego życia oraz jak my – nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, rodzice powinniśmy działać, aby miał on spójną informację, nie było rozdźwięku, który powoduje, że młody człowiek jest rozchwiany, a jego osobowość bywa zaburzona – mówiła przed rozpoczęciem konferencji Bożena Krasnodębska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, w ramach którego funkcjonuje od ponad 12 lat Białostocka Akademia Rodziny.

– Czas pandemii, zamknięcie w domach i edukacja zdalna to wszystko zaburzyło kondycję młodych ludzi, zgubiliśmy relacje, na szczęście możemy już pracować face to face – dodaje Bożena Krasnodębska.

Zdaniem Beaty Purty, wicedyrektor SP 19 w Białymstoku wszystko, co związane z edukacją i wychowaniem dzieci, jest dla kadry oświatowej priorytetem. – Działamy po to, by sprawić, aby dzieciom, rodzicom i nauczycielom było lepiej. Wdrażamy różne projekty, żeby dzieci z przyjemnością przychodziły do szkoły – wskazuje Beata Purta.

Inicjator tego wydarzenia, prezydent Tadeusz Truskolaski podkreśla, że musimy znać teorie, by usprawniać swoje działania i lepsze wychowanie w praktyce.

Podczas konferencji o kształtowaniu osobowości młodego człowieka mówiła psycholożka Joanna Dejko, pisarz Grzegorz Kasdepke opowiadał o wpływie literatury na rozwój dzieci i młodzieży, a wykład o wpływie rodziny na osiągnięcie sukcesu wygłosiła dziennikarka Justyna Śliwowska-Mróz. (at)