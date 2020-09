Białystok. Rekordowa liczba projektów zakwalifikowanych do głosowania w BO 2021

Wrzesień 8, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

117 ze 150 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2021 w Białymstoku zakwalifikowało się do głosowania.Tym samym 8. edycja inicjatywy jest rekordowa pod względem pozytywnych weryfikacji.

W sumie mieszkańcy będą mogli wybierać spośród 36 ogólnomiejskich i 82 osiedlowych przedsięwzięć, o łącznej wartości 36 mln złotych. Do rozdysponowania natomiast jest 12 mln złotych. Na liście do głosowania tradycyjnie znalazły się pomniki, inwestycje infrastrukturalne jak kładki, parkingi, ścieżki, ulice, sygnalizacja świetlna, a także organizacja warsztatów czy spotkań. Do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego wpłynęło również dużo projektów związanych ze zdrowiem.

– Teraz zdrowie, że tak określę, jest w cenie. Chociażby z uwagi na pandemię, o tym częściej się mówi. Ponad 20 projektów dotyczy zakupu ozonatorów, oczyszczaczy powietrza, czego do tej pory nie było. Ponadto stacje dezynfekcyjne. Wśród pomysłów pojawiły się również tężnie solankowe. Każdy będzie mógł zagłosować na 4 projekty z dowolnych kategorii – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Głosować będzie można od 1 do 15 października, w wersji papierowej lub elektronicznej. (ea/mc)