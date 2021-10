Białystok. Radni przyjęli stanowisko ws. sytuacji na granicy z Białorusią

Październik 25, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Rada Miasta Białystok przyjęła w poniedziałek (25.10) stanowisko w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Wyrażono w nim „zdecydowany sprzeciw wobec faktu niehumanitarnego traktowania migrantów”.

Autorem stanowiska był radny Koalicji Obywatelskiej Karol Masztalerz.

– Nie możemy się zgodzić na niezgodne z prawem międzynarodowym i niehumanitarne traktowanie ludzi, którzy naszą granicę już przekroczyli. Ludzi, których sytuacja jest często tragiczna – głodnych, przemoczonych, nieprzygotowanych do przebywania w warunkach jesienno-zimowych. Wśród nich są także starsi ludzie, kobiety w ciąży, matki z dziećmi. Udokumentowane medialnie przypadki śmierci i wywożenia kobiet z dziećmi w środku nocy oraz wypychania ich siłą na stronę białoruską wzbudzają nasz stanowczy sprzeciw i obowiązek przedstawienia w tej sprawie – bliskiej nam także ze względu na geograficzną odległość od tych wydarzeń – niniejszego stanowiska – mówił Masztalerz.

Radni w przyjętym stanowisku apelują do polskiego rządu m.in. o „respektowanie i wykonywanie międzynarodowych traktatów”. Domagają się dopuszczenia na teren objęty stanem wyjątkowy akredytowanych dziennikarzy, a także lekarzy, prawników i tłumaczy. Chcą też, by polskie władze zwróciły się o pomoc do Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex w rozwiązaniu problemu na granicy.

Radni wnoszą o przestrzeganie przepisów Konwencji Genewskiej, umożliwienie rozpoczęcia procesu azylowego wszystkim zatrzymanym po przekroczeniu granicy, którzy o to poproszą. Wnioskują też do rządu RP o szeroką zakrojoną inicjatywę dyplomatyczno-informacyjną w krajach Bliskiego Wschodu, skąd trafiają migranci.

Stanowisko przyjęto większością głosów. Za byli radni Koalicji Obywatelskiej i Ruchu Polska 2050, przeciwko zaś zagłosowali radni PiS. (mt)