Białystok. PTTK poprowadzi punkt informacji turystycznej

Kwiecień 22, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Od 1 maja w bramie Pałacu Branickich zacznie działać punkt informacji turystycznej. Poprowadzi go PTTK, które wygrało ogłoszony przez białostocki magistrat konkurs.

Punkt przy ul. Kilińskiego będzie czynny do końca października, 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, w weekendy i święta aż do godz. 20.00.

Zainteresowani uzyskają tam informacje o ofercie turystycznej Białegostoku i otrzymają bezpłatne przewodniki.

Latem pracownicy punktu zajmą się też udostępnianiem zabytkowego 260-letniego zegara w bramie pałacowej. (mt/mc)