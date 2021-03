Białystok przywitał wiosnę. Prezydent miasta rozdawał sadzonki drzew

Marzec 21, 2021

źródło: UM Białystok źródło: UM Białystok

Tysiąc drzewek rozdał mieszkańcom białostocki magistrat, z okazji pierwszego dnia wiosny i święta lasu. Osoby, które przyszły po sadzonkę miały do wyboru: lipę, dąb, jesion, olchę.

Akcję pod hasłem: „Białystok się zieleni” zorganizowano w trzech punktach: w okolicy 42 Pułku Piechoty, na osiedlu Starosielce oraz na Plantach. W tym ostatnim miejscu drzewka wręczał prezydent miasta.

– Przed nami trudne zadanie związane z lotniskiem na Krywlanach. Będziemy musieli usunąć tam przeszkody lotnicze w postaci drzew. Dlatego chcemy zbilansować te straty między innymi za pomocą drzew, które mieszkańcy posadzą w swoich ogrodach. Wiele osób ma w swoim ogrodzie czy na działce sporo wolnego miejsca i to właśnie do nich skierowaliśmy naszą akcję – powiedział Tadeusz Truskolaski. – To oczywiście początek, planujemy kolejne takie działania.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa miasta. W ostatnich latach do mieszkańców trafiło w prezencie 5 tysięcy sadzonek drzew. (ea/mc)

Relacja Eweliny Andrzejewskiej