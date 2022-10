Białystok. Przegląd Filmowy Ukraina 2022 w Kinie Forum

Harmonogram pokazów:

25 października 2022

18:15 – KLONDIKE, reż. Maryna Er Horbacz, Ukraina, Turcja 2022, 100′

26 października 2022

18:00 – SZCZEDRYK, reż. Ołesia Morhuneć-Isajenko, Ukraina, Polska 2021, 122′

27 października 2022

18:15 – 107 MATEK, reż. Péter Kerekes, Słowacja, Czechy, Ukraina 2021, 92′

29 października 2022

16:00 – PAMFIR, reż. Dmytro Suchołytkyj-Sobczuk, Ukraina 2022, 102′

18:15 – MATKA APOSTOŁÓW, reż. Zaza Buadze, Ukraina 2020, 120′

30 października 2022

18:00 – ODBICIE, reż. Wałentyn Wasjanowycz, Ukraina 2021, 125′

Więcej o filmach:

PAMFIR / dramat

Ukraina, Francja, Polska, Chile, Luksemburg 2022, 100’

reż. Dmytro Suchołytkyj-Sobczuk

obsada: Oleksandr Jacentiuk, Stanisław Potiak, Sołomija Kyryłowa, Ołena Chochłatkina

Dawny przemytnik Łeonid, zwany przez znajomych Pamfirem, pracuje w Polsce, by uczciwie zapewnić byt rodzinie. Wraca na chwilę do domu, wioski na granicy Ukrainy z Rumunią, gdzie czekają na niego z utęsknieniem żona i syn. Pamfir marzy o lepszym losie dla swojej rodziny, jednak musi zmierzyć się ze swoją przeszłością – jego syn podpala cerkiew, która okazuje się własnością mafii. Łeonid musi uruchomić dawne przestępcze kontakty, by spłacić dług, a każda decyzja bohatera wciąga go coraz głębiej w sieć korupcyjnych i kryminalnych układów.

Festiwale i nagrody:

MFF Cannes 2022 – konkurs główny

MFF Molodist 2022 – najlepszy film, nominacja

KLONDIKE / dramat antywojenny

Ukraina, Turcja 2022, 100’

reż. Maryna Er Horbacz

obsada: Oksana Czerkaszyna, Serhij Szadrin, Ołeh Szczerbyna

Ukraiński kandydat do Oscara 2022!

Donbas, lipiec 2014 roku, początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podążamy za losami Irki i Tolika. Ich oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka zostaje gwałtownie zakłócone katastrofą lotniczą MH17. Wrak rozbitego samolotu rozbija ścianę ich domu. Podczas gdy separatystyczni przyjaciele Tolika oczekują, że przyłączy się on do ich działań, brat Irki jest rozwścieczony podejrzeniami, że para zdradziła Ukrainę. Irka odmawia ewakuacji, nawet gdy wieś zostaje zajęta przez siły zbrojne, próbuje też pogodzić męża i brata, prosząc ich o naprawę zbombardowanego domu. To przejmujący obraz desperacji, ale i nadziei.

Nagrody i festiwale:

MFF w Berlinie 2022 – Nagroda Jury Ekumenicznego

Sundance FF 2022 – najlepszy reżyser (World Cinema Dramatic)

MFF w Stambule 2022 – Złoty Tulipan, najlepszy turecki film roku, najlepsze zdjęcia

MFF w Seattle 2022 – Wielka Nagroda Jury

107 MATEK / dramat

Słowacja, Czechy, Ukraina 2021, 92’

reż. Péter Kerekes

obsada: Maryna Klimowa, Iryna Kirizjewa, Lubow Wasyłyna

Łesia popełniła zbrodnię w afekcie, za którą dostała siedmioletni wyrok w jednym z odeskich zakładów karnych dla kobiet. W więzieniu rodzi swoje pierwsze dziecko, które będzie mogła widywać dwa razy dziennie do trzeciego roku życia. Po tym czasie, jeśli nikt z rodziny nie zaopiekuje się chłopcem, trafi do sierocińca. Łesia wkracza w świat zamieszkany wyłącznie przez kobiety: więźniarki, pielęgniarki i strażniczki, kobiety w różnym wieku, żony, wdowy, córki i siostry. Jedną z bohaterek jest także Iryna, strażniczka więzienna, pełniąca równocześnie rolę psycholożki, cenzorki listów i czułej obserwatorki losu kobiet.

Peter Kerekes, opierając fabułę na prawdziwych historiach ponad stu więźniarek, zbudował wzruszający portret codzienności za kratami więzienia. Gdyby nie kolor uniformu, czasem trudno byłoby odróżnić, kto jest kim.

Nagrody i festiwale:

MFF w Wenecji 2021 – najlepszy scenariusz (sekcja Horizons)

MFF w Chicago 2021 – najlepszy reżyser

FF w Cottbus 2021 – najlepszy film

MFF Nowe Horyzonty 2022 – nagroda publiczności

ODBICIE / dramat

Ukraina 2021, 125′

reż. Wałentyn Wasjanowycz

obsada: Roman Łućkyj, Nika Mysłyćka, Nadia Łewczenko, Andrij Rymaruk, Ihor Szulha

Nowy film Wałentyna Wasjanowycza, jednego z najciekawszych ukraińskich twórców filmowych ostatnich lat. Ukraiński chirurg Serhij zostaje schwytany przez rosyjskie siły zbrojne w strefie konfliktu we wschodniej Ukrainie i podczas pobytu w niewoli jest narażony na przerażające sceny upokorzenia, przemocy i obojętności wobec ludzkiego życia. Po uwolnieniu wraca do swojego wygodnego mieszkania z klasy średniej i próbuje znaleźć cel w życiu, odbudowując relacje z córką i byłą żoną. Uczy się na nowo jak być człowiekiem, ojcem i jak pomagać córce, która potrzebuje jego miłości i wsparcia.

Nagrody i festiwale:

MFF Toronto 2021 – nominacja dla najlepszego reżysera

MFF Wenecja 2021 – nominacja dla najlepszego filmu

MATKA APOSTOŁÓW / dramat

Ukraina 2020, 120′

reż. Zaza Buadze

obsada: Natalia Połowynka, Bohdan Beniuk, Ołeksandr Pożarśkyj

W poszukiwaniu syna-pilota, którego samolot humanitarny został zestrzelony nad okupowanymi terytoriami Ukrainy, matka trafia do zupełnie obcego i agresywnego świata, gdzie wszystko przesiąknięte jest nienawiścią i cierpieniem. W tym piekle nie tylko szuka syna, ale mając w sercu wielką miłość, zmienia wszystkich, których spotyka na swojej drodze.

Nagrody:

Laureat 52 nagród filmowych, m.in. Cannes World Film Festval, MMF w Kijowie, New York Film Week

SZCZEDRYK / dramat, historyczny

Ukraina, Polska 2021, 122′

reż. Ołesia Morhuneć-Isajenko

obsada: Jana Korolowa, Polina Hromowa, Jewhenija Sołodownyk, Chrystyna Uszyćka, Joanna Opozda, Andrij Mostrenko, Tomasz Sobczak

Historia o wspólnym życiu trzech rodzin: ukraińskiej, polskiej i żydowskiej w dużym domu w Stanisławowie w latach 1938-1944.

Kiedy Sowieci, a później Niemcy okupują miasto, Żydzi i Polacy są prześladowani i mordowani. Ukraińska nauczycielka, poświęcając swoje życie, ratuje dzieci sąsiadów i własną córkę.

Film oparty na wspomnieniach Teresy, słynnej nowojorskiej piosenkarki, która została wtedy uratowana. Wspomina te wydarzenia w noc Bożego Narodzenia, czekając na lot do Jarosławy – Ukrainki, z którą wspólnie przeżyła wojnę. Jedyne, co zostało Teresie z tamtych czasów, to ukraińska pieśń “Szczedryk”. Teraz marzy o zaśpiewaniu jej razem z Jarosławą.