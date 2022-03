Białystok. Poszukiwany wpadł, bo podszywał się pod uchodźcę z Ukrainy

Marzec 9, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Policjanci z białostockiej patrolówki zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości. 45-latek wpadł, bo zbierał pod sklepem pieniądze podszywając się pod uchodźcę z Ukrainy.

Policjanci dostali zgłoszenie o mężczyźnie siedzącym pod sklepem na osiedlu Zielone Wzgórza w Białymstoku. Z relacji zgłaszającego wynikało, że przedstawia się on za obywatela Ukrainy. Zgłaszający rozpoznał w nim jednak mieszkańca pobliskich bloków. Na miejscu policjanci z patrolówki zastali mężczyznę siedzącego pod sklepem i proszącego o pieniądze. Jak ustalili mundurowi podający sie za obywatela Ukrainy mieszkaniec Białegostoku poszukiwany był przez sąd.

45-latek ma do odbycia karę ponad roku pozbawienia wolności za groźby karalne jakie kierował do innej osoby. Mężczyzna został też ukarany mandatem, za żebractwo. Prosto spod sklepu spożywczego trafił do policyjnego aresztu. (mt)