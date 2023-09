Białystok. Pomoc lekowa dla potrzebujących mieszkańców

19 września, 2023

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mieszkańcy Białegostoku wciąż mogą składać wnioski o refundację wydatków poniesionych na leki. Program jest skierowany przede wszystkim do osób na emeryturze, osób przewlekle chorych czy osób z niepełnosprawnościami.

O pomoc lekową można ubiegać się raz w miesiącu. Obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 1 552 złotych na osobę samotnie gospodarującą, a w przypadku osoby w rodzinie dochód nie może przekraczać 1 050 złotych. Zwrot kosztów zaczyna się od 30 złotych.

– Konieczna jest recepta, bo nie finansujemy wszystkich leków, tylko te wydawane na receptę – tłumaczy Jolanta Perkowska, zastępca dyrektora MOPR w Białymstoku. – To dofinansowanie dla jednej osoby uprawnionej nie może być większe niż 180 złotych na wydatki poniesione w poprzednim miesiącu. Jeśli chodzi o dwie osoby to jest 270 złotych i odpowiednio trzy i więcej jest to kwota 360 złotych, które możemy sfinansować.

Aby skorzystać z refundacji konieczna jest recepta na nazwisko osoby uprawnionej, przyjmowane są tzw. e-recepty.

– Dzisiaj w dobie recept elektronicznych praktyką jest, że to apteka na dokumencie potwierdzającym poniesienie tego wydatku sporządza adnotację. Jest to już przyjęte i apteki wiedzą jak to działa – dodaje Jolanta Perkowska.

Wnioski o pomoc lekową składa się w Zespole Pracowników Socjalnych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

W tym roku z pomocy tej skorzystało już ponad 1500 osób na kwotę przeszło 800 tys. złotych. W zeszłym roku było to blisko 1800 osób, zwrot wyniósł 1 mln 350 tys. złotych. (hk)