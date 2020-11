Białystok. Poczta przy dworcu PKP objęta opieką konserwatorską

Listopad 17, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Poczta przy dworcu PKP w Białymstoku została wpisana do ewidencji zabytków przez wojewódzką konserwator.

Budynek powstał na początku lat 60 XX wieku, jako część kompleksu komunikacyjno – pocztowego. Jego modernistyczna bryła oraz charakterystyczny falisty dach, m.in. przesądziły o wpisaniu obiektu do ewidencji.

– Budynek wpisuje się w krajobraz rozwoju miasta po 1945 roku. Bryła poczty jest nieprzekształcona, bardzo dobrze zachowany został pierwotny kształt. We wnętrzach znajdują się elementy, jak paczkownia listów, które również są oryginalne. Natomiast część użytkowa, w której obsługiwani są klienci poczty, została zmieniona. Dlatego obiekt został wpisany do ewidencji, a nie do rejestru zabytków, który jest najwyższą metodą ochrony – wyjaśniała wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.

Wpisanie poczty przy dworcu PKP w Białymstoku do ewidencji zabytków wiąże się z tym, że wszystkie zmiany wprowadzane w wyglądzie budynku muszą być uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. (ea/mc)