Białystok. Po paszporty większe kolejki w okresie świąteczno-noworocznym

Styczeń 5, 2023

Biuro paszportowe Białystok/fot. A. Topczewska Biuro paszportowe Białystok/fot. A. Topczewska

W okresie świąteczno-noworocznym zwiększyły się kolejki w białostockim oddziale paszportowym. Zainteresowanie składaniem wniosków paszportowych wzrosło, a na najbliższe 30 dni nie ma już miejsc w internetowym systemie kolejkowym. Ale sytuacja w porównianiu z marcem ubiegłego roku (gdy złożono ponad 6 tysięcy wniosków) już się unormowała. Pod koniec grudnia 2022 złożono ponad 1300 wniosków o paszport.

W 2022 roku Oddział Paszportów w Białymstoku przyjął niemal 35 tysięcy wniosków paszportowych; to dwa razy więcej niż w 2021 roku (wówczas wpłynęło ponad 17,5 tys.). Największy wzrost, prawdopodobnie związany z wybuchem wojny w Ukrainie, odnotowano w marcu 2022, gdy złożono ponad 6 tys. wniosków. – Na koniec roku sytuacja unormowała się, bowiem w listopadzie złożono ponad 1800 wniosków, a w grudniu ponad 1300 – wylicza Kamila Jezierska z Biura Wojewody Podlaskiego.

I dodaje: – Teraz są trochę dłuższe kolejki. Zawsze w okresie świąteczno-noworocznym jest więcej składanych wniosków paszportowych. Na 30 najbliższych dni nie ma już miejsc w internetowym systemie kolejkowym, ale można przyjść do biura paszportowego i złożyć wniosek osobiście.

Wniosek w papierowej wersji można pobrać w biurze paszportowym. Od listopada 2022 wnioski można składać również drogą elektroniczną. Internetowy system rezerwacji umożliwia wcześniejsze zarezerwowanie terminu wizyty (w ciągu 30 kolejnych dni).

Osoby zgłaszające się do Oddziału, bez wcześniejszej rezerwacji terminu będą mogły załatwić sprawę w godzinach pracy Oddziału, w czasie niezarezerwowanym przez innych klientów, pobierając bilet z kolejkomatu – informuje Podlaski Urząd Wojewódzki.

W białostockim oddziale paszportowym klienci są przyjmowani według:

– internetowej rezerwacji za pomocą strony Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku –https://rezerwacje.bialystok.uw.gov.pl/,

– kolejności pobranych biletów w kolejkomacie, w budynku Oddziału Paszportów w Białymstoku.

Petent podpisuje wniosek elektronicznie, ale i tak trzeba przyjść do Oddziału osobiście, by dopełnić formalności, np. złożyć odciski palców – przypomina Kamila Jezierska.

Siedziba oddziału paszportowego w Białymstoku mieści się przy ul. Bema 4. Średni czas oczekiwania na paszport to ok. 30 dni. (at)