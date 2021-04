Białystok pamięta o Ludwiku Zamenhofie

Kwiecień 14, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Mijają 104 lata od śmierci Ludwika Zamenhofa – inicjatora języka esperanto, lekarza okulisty, intelektualisty, który ośmiokrotnie był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

Rocznicę odejścia Zamenhofa, składając kwiaty przed jego pomnikiem, upamiętniły w środę (14.04) władze Białegostoku, przedstawiciele towarzystwa esperantystów oraz Białostockiego Ośrodka Kultury. Zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński przyznaje, że Ludwik Zamenhof był białostoczaninem, który budował porozumienie między ludźmi.

– Ludwik Zamenhof starał się w swoich czasach, które były mozaiką kultur, języków, wyznań stworzyć coś, co by jednoczyło wszystkich ludzi. Myślę, że przekazał nam te wartości uniwersalne, które głosił i które przyczyniły się do powstania języka esperanto, abyśmy mimo różnic próbowali się ze sobą porozumiewać – dodawał wiceprezydent Przemysław Tuchliński.

Potrzeba stworzenia języka uniwersalnego, który umożliwiłby komunikowanie się ludzi na całym świecie, wynikała z usposobienia Ludwika Zamenhofa. Był on żarliwym pacyfistą.

– Mówił przede wszystkim: „Pokój wszystkim ludziom na całym świecie”. Uważał, że jeżeli stworzy uniwersalny język, to ludzie będą się rozumieli. Był naiwny w swoich przekonaniach, bo uniwersalny język istnieje, ludzie się nim posługują, a nadal jest jak jest. Dzięki esperanto, czuję się obywatelem świata, używałam tego języka w 74 krajach, także Zamenhof wiecznie żywy – mówiła Elżbieta Karczewska z Białostockiego Towarzystwa Esperantystów.

Szacuje się, że językiem esperanto na świecie posługuje się od kilkuset tysięcy do nawet dwóch milionów ludzi.

Pierwszy podręcznik do nauki esperanto Ludwik Zamenhof wydał w 1887 roku. (ea/mc)