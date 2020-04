Białystok. Pakiet pomocy dla przedsiębiorców

Kwiecień 2, 2020

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Miasto zapowiada ulgi dla przedsiębiorców działających w lokalach komunalnych. Mogą liczyć na zwolnienia z czynszu albo na jego obniżenie. Miasto przesuwa też terminy opłaty czynszu.

– Mam nadzieję, że ten nasz pakiet pozwoli na to, żeby przedsiębiorcy przetrwali, bo to jest dzisiaj dla nas najważniejsze – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Przy całkowitym zawieszeniu działalności na pełny miesiąc czynsze zostaną obniżone do wysokości kosztów eksploatacyjnych. Do zapłaty pozostaną jedynie rachunki za zużycie wody czy za ogrzewanie. Natomiast przy częściowym zawieszeniu działalności obniżka czynszu będzie proporcjonalna do poniesionej straty.

– Jeżeli ktoś wykazuje, że za miesiąc uzyskał 50 procent przychodów, to ten czynsz będzie obniżony w wysokości 50 proc. – wyjaśnia prezydent Truskolaski.

Miasto przesuwa też terminy płatności czynszów. Te za marzec będzie można uregulować we wrześniu, a kolejne – po dwóch miesiącach.

Obniżki będą udzielane na wniosek firmy po złożeniu oświadczeń – o zaprzestaniu działalności w danym lokalu lub nieruchomości, o spadku dochodów lub poniesionej stracie w miesiącu, za który ma nastąpić ulga.

Dotyczy to najemców i dzierżawców lokali należących do Zarządu Mienia Komunalnego, jak i Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Wcześniej z opłat zostali zwolnieni także dzierżawcy Targowiska Miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej. (mt/mc)