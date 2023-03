Białystok. „Otwarta sobota” w Wojskowym Centrum Rekrutacji

3 marca, 2023

Wojskowe Centrum Rekrutacji, fot. Hanna Kość Wojskowe Centrum Rekrutacji, fot. Hanna Kość

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białymstoku organizuje tzw. „otwartą sobotę”. Dla osób zainteresowanych służbą w Wojsku Polskim to okazja do załatwienia wielu spraw.

Będzie można złożyć wnioski o powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o powołanie do terytorialnej służby wojskowej czy o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Specjaliści z Wojskowego Centrum Rekrutacji odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące każdego rodzaju służby.

Osoby, które wcześniej już składały wnioski o przyjęcie będą mogły dostarczyć brakujące dokumenty i uzupełnić ewidencję. Można też będzie złożyć wnioski o wydanie duplikatu książeczki wojskowej czy o wydanie zaświadczenia o przebiegu służby.

Wojskowe Centrum Rekrutacji przy ul. Lipowej 35 w Białymstoku będzie czynne w sobotę (04.03) w godz. 8:00-14:00. Warto wiedzieć, że każda pierwsza sobota miesiąca w WCR jest pracująca. (mt)