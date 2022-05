Miasto opanują biegacze. Zbliża się 9. PKO Białystok Półmaraton

Maj 11, 2022

fot. Małgorzata Turecka

Pod hasłem „Odetchnij pełną piersią” odbędzie się w ten weekend (14-15.05) w Białymstoku 9. PKO Białystok Półmaraton. Na trasach startowych wszystkich biegów stanie ponad 3,7 tys. osób, w tym 900 dzieci.

– PKO Białystok Półmaraton wraca z pełną mocą, do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni do 2019 roku – mówi Grzegorz Kuczyński z Fundacji Białystok Biega. – W tym roku odbędzie się już i bieg główny – PKO Białystok Półmaraton i bieg towarzyszący na dystansie 5 kilometrów. W całej Polsce i na świecie uczestnicy będą biegać także w wirtualnym PKO Białystok Półmaratonie – kilkaset osób pobiegnie jeszcze w tej edycji wirtualnej. Wracamy także z biegami dzieci – PKO Bieg Juniora odbędzie się w sobotę. Wracamy również z Biegiem Śniadaniowym, tak bardzo lubianym – wylicza Kuczyński.

Półmaraton oraz Bieg na 5 wystartują z dziedzińca Pałacu Branickich. Biegacze pobiegną takimi ulicami jak: Świętojańska, 11 Listopada czy Mickiewicza. Meta biegu ulokowana zostanie w sercu Białegostoku, przy samym Ratuszu.

Nowością tegorocznych zawodów będzie Strefa Finiszera ulokowana w Ogrodach Branickich. Biegacze będą tam częstowani regionalnymi potrawami, do dyspozycji będzie również strefa masaży. Biegowi będzie towarzyszyć akcja charytatywna na rzecz chorego na nowotwór Julka.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie i Miasto Białystok.

– Bardzo się cieszę, że tylu biegaczy zdecydowało się na udział w tym wydarzeniu sportowym. Białostocki Półmaraton jest doceniany w rankingach biegów masowych – zajmuje w nich pierwsze miejsca, został też kilka lat temu uznany za najlepszy półmaraton w Polsce i doceniony przez Europejską Federację Lekkoatletyczną, która przyznała fundacji certyfikat pięciu gwiazdek za najwyższy poziom organizacyjny biegu. Jest to wspaniała promocja naszego miasta nie tylko w kraju, ale także zagranicą – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Jestem pewien, że i tym razem uczestnicy biegu będą czuli się dobrze w naszym mieście. Życzę wszystkim wytrwałości i sukcesów.

O tym, że 9. PKO Białystok Półmaraton to nie tylko zawody sportowe o bardzo wysokim poziomie, ale też niezwykła promocja miasta i regionu mówił marszałek.

– My, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, wspieramy wiele inicjatyw organizowanych przez Fundację Białystok Biega. Są to zawsze imprezy przygotowane bardzo profesjonalnie, cieszą się dużą popularnością również poza granicami naszego województwa – podkreślił Artur Kosicki.

Biegowy weekend rozpocznie w sobotę (14.05) o 9:00 Bieg Śniadaniowy. Z kolei o 14:00 wystartuje Bieg Juniora. Zaplanowano trzy dystanse: 100 m, 600 m i 1 km.

Zmagania na dystansie półmaratonu zaplanowano na niedzielę (15.05) na 9:30, natomiast o 13:30 wystartuje PKO Bieg na 5. (mt)