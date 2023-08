Białystok. Od września podróżni będą mogli korzystać z 3 nowych peronów na stacji PKP

2 sierpnia, 2023

Prace przy dworcu PKP w Białymstoku/Fot. A. Topczewska Prace przy dworcu PKP w Białymstoku/Fot. A. Topczewska

To dobra wiadomość dla podróżnych korzystających z dworca PKP w Białymstoku. Już we wrześniu do użytku oddane zostaną 3 nowe perony.

– Postępują prace modernizacyjne na stacji PKP w Białymstoku, zbliża się ważny moment tej inwestycji w ramach budowy linii Rail Baltica. Już od września podróżni będą mogli korzystać z nowych, wyższych peronów – mówi Tomasz Łotowski z PKP Polskie Linie Kolejowe.

W tym samym czasie będzie trwał demontaż starych peronów i przebudowa układu torowego na stacji, a także kontynuacja budowy tunelu pod torami, łączącego teren PKS z budynkiem dworca PKP.

– Zbliżamy się również do półmetku budowy zadaszenia nad peronami – dodaje Tomasz Łotowski.

Wszystkie prowadzone prace na białostockim dworcu PKP są związane z budową międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Białystok jest największą stacją na polskim odcinku tej linii.

Natomiast równolegle prowadzona jest budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego i przejścia podziemnego. Prace związane z budową tego tunelu są uzależnione od zmian organizacji ruchu kolejowego na stacji Białystok. Intermodalny Węzeł Komunikacyjny. Centrum przesiadkowe gotowe. (at)