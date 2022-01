Białystok. Obiekty BOSiR-u odwiedziło w 2021 roku ponad 600 tys. osób

Grudzień 31, 2021

źródło: BOSiR źródło: BOSiR

Ponad 600 tys. osób skorzystało z obiektów BOSiR-u w 2021 roku. Frekwencja była wyższa niż w 2020 roku, ale wciąż dużo niższa niż przed pandemią.

Trzy pływalnie BOSiR w mijającym roku nie mogły funkcjonować w pełni swoich możliwości. Były czynne z przerwami lub w ograniczonym zakresie. Przez kilka miesięcy 2021 r. trzy pływanie BOSiR łącznie odwiedziło ponad 431 tys. osób. To o 81 tys. więcej niż w 2020 roku, ale aż o 220 tys. mniej niż w 2019 roku, zanim usłyszeliśmy o epidemii koronawirusa.

Najchętniej odwiedzanym i najpojemniejszym obiektem pływackim jest nieustannie Pływalnia Rodzinna przy ul. Stromej 1a. W tym roku było tu prawie 240 tys. pływaków. Najwięcej osób korzystało z obiektu w sierpniu 2021 r. – ponad 33 tys. osób. Frekwencyjny rekord dzienny odnotowaliśmy jesienią – w niedzielę, 21 listopada 2021 r. z pływalni skorzystało dokładnie – 1 389 osób.

Pływalnia Sportowa przy ul. Włókienniczej 4 skończy rok z liczbą ponad 147 tys. klientów. To o 28 tys. osób więcej niż w 2020 roku. Zdecydowana większość klientów tego obiektu korzysta z basenu sportowego oraz ze Strefy Relaksu.

Pływalnia Kameralna przy ul. Mazowieckiej 39c to białostockie centrum aqua aerobiku i zajęć o charakterze rehabilitacyjnym. W trakcie kilku miesięcy mijającego roku przyjęła ponad 45 tys. osób – o ponad 4 tys. więcej niż w 2020 r. Ale w 2019 r. BOSiR gościł tam ponad 87 tys. osób.

Miejscem, które najmniej dotknęły restrykcje związane z koronawirusem jest Ośrodek Sportów Wodnych „Dojlidy”. Na tle poprzednich sezonów kąpielowych ostatni należy zaliczyć do bardzo udanych. W wakacje 2021 plażę miejską odwiedziło prawie 97 tys. osób. Rekordowym dniem była niedziela 20 czerwca – na plaży miejskiej bawiło się i wypoczywało 5 033 osób. Wówczas padł także rekord weekendowy – w dniach 19-20 czerwca 2021 r. na plaży było 9 240 osób.

Od dwóch lat rośnie popularność białostockiego miejsca postoju kamperów i pola namiotowego. Tylko w wakacje odnotowano tam 2 194 noclegów – o 85 więcej niż w ubiegłym roku. W zdecydowanej większości korzystali z tej sposobności turyści z Polski.

Lodowisko przy ul. 11 Listopada 28 w tym roku w formie ogólnodostępnej ślizgawki zaczęło funkcjonować dopiero we wrześniu. W pierwszych miesiącach tego roku na mocy rozporządzenia rządu RP zostało zamknięte.

– W ciągu prawie czterech miesięcy ze ślizgawki skorzystało prawie 47 tys. osób. Łyżwy wypożyczaliśmy ponad 26 tys. razy, a sprzęt do nauki jazdy dla dzieci prawie 2 tys. razy. Najwięcej łyżwiarzy na ślizgawkę przyszło w ostatnim miesiącu tego roku – w grudniu sprzedaliśmy ponad 14 tys. biletów. Rekord dzienny padł 29 grudnia 2021 r. W tym dniu na ślizgawce było 1 272 osób. Z nauki jazdy na łyżwach prowadzonej w weekendy przez instruktorów Białostockiego Krążka od października 2021 r. skorzystały 832 osoby – informuje Anna Kopeć-Tyszkiewicz z BOSiR-u.

Na tafli przy ul. 11 Listopada 28 trenują także sportowcy z Łyżwiarskiego Klubu Sportowego „Juvenia”, hokeiści z Husarii Białystok, uczniowie Zespól Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego oraz Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 6. W 2021 roku odnotowano prawie 22,5 tys. wejść na te treningi.

Ze Stadionu Lekkoatletycznego w przeważającej części korzystają lekkoatleci – w poprzednim roku było to prawie 29 tys. wejść. W 47 imprezach sportowych uczestniczyło ponad 7 tys. zawodników. Największym wydarzeniem były Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów – we wrześniu 2021 r. startowało w nich ok. 350 sportowców. Na tej arenie trenują także dziecięce grupy piłkarskie oraz trenujący baseball. W 148 różnych treningach wzięło udział łącznie 3,7 tys. osób.

Lepsze obłożenie niż ubiegłym roku miał Hotel BOSiR przy ul. Wołodyjowskiego 5. W tym roku odnotowano tu ponad 7,6 tys. osobonoclegów. W 2020 roku było ich nieco ponad 4,5 tys.

Toru Białystok to obiekt o charakterze otwartym, który w 2021 r. odwiedziło ponad 4 tys. osób. Wśród nich byli kierowcy aut, gokakartów, motocykli, a także debiutujący na tym obiekcie kolarze. Na najmłodszym obiekcie BOSiR można nie tylko uczyć się jeździć, ale też testować pojazdy. Organizowane są jazdy dla zaawansowanych i początkujących kierowców. Bywają tu automaniacy, rajdowcy, firmy szkolące kierowców. Swoje zawody w tym roku również organizował Automobilklub Podlaski. Rekordowym miesiącem był czerwiec 2021 r. kiedy obiekt odwiedziło 690 osób.

Epidemia już drugi rok z rzędu znacząco wpływa na osoby, które dotąd stawiały na sport oraz aktywną rekreację. Liczby mówią same za siebie. W 2021 roku białostockie obiekty sportowe odwiedziło ponad 615 tys. osób. W 2020 roku BOSiR obsłużył ponad 550 tys. osób. Warto zaznaczyć, że w 2019 roku frekwencja wyniosła prawie milion osób. (mt)